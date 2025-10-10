Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК (ВИДЕО)

Председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски настоя Народното събрание още следващата седмица да гласува законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), внесен от парламентарната група ДПС–Ново начало на 30 юли 2025 г.
Критика към „ПП–ДБ“ и сегашното ръководство на КПК
Пеевски отправи остри обвинения срещу „Продължаваме промяната – Демократична България“, заявявайки, че опитите им да „подменят същността на проблема с КПК“ показват стремеж да овладеят комисията и да я използват за политически цели.
„КПК – създадена от Христо Иванов за Бойко Рашков“
Според Пеевски, Комисията е продукт на задкулисни политически договорки, а не на реална антикорупционна реформа.
Лидерът на ДПС заяви още, че КПК се е превърнала в „пиар инструмент“ на определени политически среди, а не в независим орган за борба с корупцията.
„Закриването на КПК е неизбежно“
В становището си Пеевски подчертава, че Комисията е загубила доверие и е компрометирана, след като не е разследвала нито един сериозен случай на корупция, свързан с „Продължаваме промяната – Демократична България“.
„Да се пререже пъпната връв между ПП–ДБ и КПК“
В заключение лидерът на ДПС заявява, че време е да се сложи край на „задкулисието и правната демагогия“, олицетворявани от комисията:
Председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски настоя Народното събрание още следващата седмица да гласува законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), внесен от парламентарната група ДПС–Ново начало на 30 юли 2025 г.
Критика към „ПП–ДБ“ и сегашното ръководство на КПК
Пеевски отправи остри обвинения срещу „Продължаваме промяната – Демократична България“, заявявайки, че опитите им да „подменят същността на проблема с КПК“ показват стремеж да овладеят комисията и да я използват за политически цели.
„КПК – създадена от Христо Иванов за Бойко Рашков“
Според Пеевски, Комисията е продукт на задкулисни политически договорки, а не на реална антикорупционна реформа.
Лидерът на ДПС заяви още, че КПК се е превърнала в „пиар инструмент“ на определени политически среди, а не в независим орган за борба с корупцията.
„Закриването на КПК е неизбежно“
В становището си Пеевски подчертава, че Комисията е загубила доверие и е компрометирана, след като не е разследвала нито един сериозен случай на корупция, свързан с „Продължаваме промяната – Демократична България“.
„Да се пререже пъпната връв между ПП–ДБ и КПК“
В заключение лидерът на ДПС заявява, че време е да се сложи край на „задкулисието и правната демагогия“, олицетворявани от комисията:
Свиня
Че страх голям и едни 200 милиона за изяждане!!!
Когато голямото Д на ДПС говори за „пъпна връв“, звучи толкова трогателно все пак никой не познава по-добре изкуството на политическото раждане по поръчка от самият него. Довиждане кюфтета!
Кой го издигна. ДПС МАФИОТА ДУГАН. НА КЛАДАТА НА ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА
Пламен Манолев Мони2! 😉
Абе закривайте я тази държава!
Турски мафиот
Гнус ме е
Помия Напускали България Никой Не Те Иска
ДИДО ФАЛИТА
А кога ще се закрие сланината с НН?Тоя опустоши доста досега ,сега последно да свърши държавата с другите мутри от прокурор ,съдилища ,служби ,МВР.
Мръсни глупаци,ненаядни.
Абе тоя,няма ли кой да го ….. 😡😡😡😡
Цар шиши се произнесе.Мирно!!!
Всеки ден все по дебела свиня
Прасчо,на коледа ще те тръшнем и ще те хапнем без хляб със люта ракия!
Див развилнял се нерез, на който рано, или късно ще му дойде времето на заколение!
Свинята си вярва, че вечно ще държи прокуратурата и службите. Не знае колко скоро ще усети техните бухалки върху себе си
От този тумбак нищо не става
Страхил Евстатиев не става ама виж Ко става
ПРАВИЛНО. Б. РАШКОВ ЗА ШЕФ НА ДАНС ВЕДНАГА.
Съжалявам ги,ТУЛУПИТЕ как минават РЕБРОМ през вратата на Парламента,и как едва си побират задниците в креслата!!!
Негодник
Не съм РАСИСТ ,но се възмущавам,че моята здравна вноска се изяжда от хора с наднормено тегло!!! Формула за НОРМАЛНОТО ТЕГЛО: от Ръста се изважда 100 и готово! Ръст 180, минус 100 = 80 кг.!!!
Дано не си жив да видиш.
Търси се държавата с главни д///Д///?
Не че тази и в този състав върши нещо
Ку4iqт син наистина си вярва и мисли че някой му вярва и го харесва като нормален човек..
Болестна заблуда
Ще приключи, като Луканов. Друг път няма за такова нагло говедо.
Мартин Кръстев , амин…..
Тая свиня ще ни унищожи! Не се ли вземем в ръце, лошо ни се пише…
Завладял е цялата държава!
Отвратителен, ще създаде проблеми на Етническа основа.
Dima Abrasheva ПАЗИ БОЖЕ БЪЛГАРИЯ
И защо да не го прави когато няма кой да го спре ! Народът ни е в кома! Спи дълбоко!
Vania Giurova ,точно!
Lidiya Gospodinova МАЙ ще прережат неговата връв ,скоро!!!- за щастие!!!
Този го тресе циклофренията🫣💀
Еййй човек спри се
Нели Партулова само снайпер може да го спре,всички институции му изпълняват заповедите,в Пазарджик е пробил 70% от секциите,има клипове как се купуват гласове за него пред полицейския автомобил на 5/10 м.и никой не ги хваща все едно не ги виждат! За това трябва Пазарджик поне 80% да излезе да гласува и купения вот ще отиде в коша,но ако гласуват пак 38/40%,тогава купени вот ще победи.
Нели Партулова
Този не е достоен да го наричаме човек.
Това е??????????????
Този е доста Луд и Нагъл …
Таз крадлива свиня не спря да грухти глупости!!!
Скоро ще подвие упашка с този акъл ,той няма такова де
ЩОМ 🐽 НЕ ГИ ИСКА –
ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ !!!
👌😎💪
Откъдето и да го погледнеш, смърди. На Магнитски, Тиквоний, Тупин, Оранжев нарцис .Смърди. та се не трае. Да де, ама има не малко дебилни кретени, за които неговата воня е Божя росица и гласуват за него. Не само гласуват, но и лайняния задник му ближат. Та: Народе!!!!
Отвратителен тип Свиня Магнитска.
Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК!
Громи ги Душицо! Громи Ги! Защото идва Коледа с Бокоо о о! Ядат им се пръжки на гадовете по Велигденските празници! Бий ги!Бий ги по зурличките всички!!!!