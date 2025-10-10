НА ЖИВО
          Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски настоя Народното събрание още следващата седмица да гласува законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), внесен от парламентарната група ДПС–Ново начало на 30 юли 2025 г.

          За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми, настояваме парламентът да гласува внесения законопроект за закриване на КПК.“ – Делян Пеевски, председател на ДПС

          Критика към „ПП–ДБ“ и сегашното ръководство на КПК

          Пеевски отправи остри обвинения срещу „Продължаваме промяната – Демократична България“, заявявайки, че опитите им да „подменят същността на проблема с КПК“ показват стремеж да овладеят комисията и да я използват за политически цели.

          Протест пред антикорупционната комисия: ДПС – Ново начало поиска да падне КПК Протест пред антикорупционната комисия: ДПС – Ново начало поиска да падне КПК

          Опитите на шепа провалени политици от ПП–ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, издават, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал.

          „КПК – създадена от Христо Иванов за Бойко Рашков“

          Според Пеевски, Комисията е продукт на задкулисни политически договорки, а не на реална антикорупционна реформа.

          Никой не е забравил, че идеолог и създател на КПК в този ѝ вид беше Христо Иванов, подготвяйки я за Бойко Рашков, а Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията.

          Лидерът на ДПС заяви още, че КПК се е превърнала в „пиар инструмент“ на определени политически среди, а не в независим орган за борба с корупцията.

          Никой не е забравил и как чрез КПК се реализират всякакви невчесани ПР акции – като рисуването на образите на уж-жертви, а в същото време лидерчетата на ПП–ДБ ходят на кафе, когато и както си поискат, в КПК.

          80 подписа са нужни, за да бъде разгледано в зала искането за отстраняване на Антон Славчев 80 подписа са нужни, за да бъде разгледано в зала искането за отстраняване на Антон Славчев

          „Закриването на КПК е неизбежно“

          В становището си Пеевски подчертава, че Комисията е загубила доверие и е компрометирана, след като не е разследвала нито един сериозен случай на корупция, свързан с „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита! Защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП–ДБ – „пачки“, „пудели“, „митници“ – бяха потулени!

          „Да се пререже пъпната връв между ПП–ДБ и КПК“

          В заключение лидерът на ДПС заявява, че време е да се сложи край на „задкулисието и правната демагогия“, олицетворявани от комисията:

          Пъпната връв на ПП–ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия, трябва да бъде прерязана. А това означава закриването на КПК!

          Пеевски отправи остри обвинения срещу „Продължаваме промяната – Демократична България“, заявявайки, че опитите им да „подменят същността на проблема с КПК“ показват стремеж да овладеят комисията и да я използват за политически цели.

          Протест пред антикорупционната комисия: ДПС – Ново начало поиска да падне КПК Протест пред антикорупционната комисия: ДПС – Ново начало поиска да падне КПК

          Опитите на шепа провалени политици от ПП–ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, издават, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал.

          „КПК – създадена от Христо Иванов за Бойко Рашков“

          Според Пеевски, Комисията е продукт на задкулисни политически договорки, а не на реална антикорупционна реформа.

          Никой не е забравил, че идеолог и създател на КПК в този ѝ вид беше Христо Иванов, подготвяйки я за Бойко Рашков, а Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията.

          Лидерът на ДПС заяви още, че КПК се е превърнала в „пиар инструмент“ на определени политически среди, а не в независим орган за борба с корупцията.

          Никой не е забравил и как чрез КПК се реализират всякакви невчесани ПР акции – като рисуването на образите на уж-жертви, а в същото време лидерчетата на ПП–ДБ ходят на кафе, когато и както си поискат, в КПК.

          80 подписа са нужни, за да бъде разгледано в зала искането за отстраняване на Антон Славчев 80 подписа са нужни, за да бъде разгледано в зала искането за отстраняване на Антон Славчев

          „Закриването на КПК е неизбежно“

          В становището си Пеевски подчертава, че Комисията е загубила доверие и е компрометирана, след като не е разследвала нито един сериозен случай на корупция, свързан с „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита! Защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП–ДБ – „пачки“, „пудели“, „митници“ – бяха потулени!

          „Да се пререже пъпната връв между ПП–ДБ и КПК“

          В заключение лидерът на ДПС заявява, че време е да се сложи край на „задкулисието и правната демагогия“, олицетворявани от комисията:

          Пъпната връв на ПП–ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия, трябва да бъде прерязана. А това означава закриването на КПК!

          47 КОМЕНТАРА

          3. Когато голямото Д на ДПС говори за „пъпна връв“, звучи толкова трогателно все пак никой не познава по-добре изкуството на политическото раждане по поръчка от самият него. Довиждане кюфтета!

          10. А кога ще се закрие сланината с НН?Тоя опустоши доста досега ,сега последно да свърши държавата с другите мутри от прокурор ,съдилища ,служби ,МВР.

          17. Свинята си вярва, че вечно ще държи прокуратурата и службите. Не знае колко скоро ще усети техните бухалки върху себе си

          20. Съжалявам ги,ТУЛУПИТЕ как минават РЕБРОМ през вратата на Парламента,и как едва си побират задниците в креслата!!!

          22. Не съм РАСИСТ ,но се възмущавам,че моята здравна вноска се изяжда от хора с наднормено тегло!!! Формула за НОРМАЛНОТО ТЕГЛО: от Ръста се изважда 100 и готово! Ръст 180, минус 100 = 80 кг.!!!

          26. Ку4iqт син наистина си вярва и мисли че някой му вярва и го харесва като нормален човек..
            Болестна заблуда

          28. Тая свиня ще ни унищожи! Не се ли вземем в ръце, лошо ни се пише…
            Завладял е цялата държава!

            • Нели Партулова само снайпер може да го спре,всички институции му изпълняват заповедите,в Пазарджик е пробил 70% от секциите,има клипове как се купуват гласове за него пред полицейския автомобил на 5/10 м.и никой не ги хваща все едно не ги виждат! За това трябва Пазарджик поне 80% да излезе да гласува и купения вот ще отиде в коша,но ако гласуват пак 38/40%,тогава купени вот ще победи.

          38. Откъдето и да го погледнеш, смърди. На Магнитски, Тиквоний, Тупин, Оранжев нарцис .Смърди. та се не трае. Да де, ама има не малко дебилни кретени, за които неговата воня е Божя росица и гласуват за него. Не само гласуват, но и лайняния задник му ближат. Та: Народе!!!!

          40. Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК!
            Громи ги Душицо! Громи Ги! Защото идва Коледа с Бокоо о о! Ядат им се пръжки на гадовете по Велигденските празници! Бий ги!Бий ги по зурличките всички!!!!

