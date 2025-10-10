Пеевски: Още другата седмица да се закрие КПК (ВИДЕО)

Председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски настоя Народното събрание още следващата седмица да гласува законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), внесен от парламентарната група ДПС–Ново начало на 30 юли 2025 г.

„За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми, настояваме парламентът да гласува внесения законопроект за закриване на КПК." – Делян Пеевски, председател на ДПС

Критика към „ПП–ДБ“ и сегашното ръководство на КПК

Пеевски отправи остри обвинения срещу „Продължаваме промяната – Демократична България“, заявявайки, че опитите им да „подменят същността на проблема с КПК“ показват стремеж да овладеят комисията и да я използват за политически цели.

„Опитите на шепа провалени политици от ПП–ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, издават, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал.“

„КПК – създадена от Христо Иванов за Бойко Рашков“

Според Пеевски, Комисията е продукт на задкулисни политически договорки, а не на реална антикорупционна реформа.

„Никой не е забравил, че идеолог и създател на КПК в този ѝ вид беше Христо Иванов, подготвяйки я за Бойко Рашков, а Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията.“

Лидерът на ДПС заяви още, че КПК се е превърнала в „пиар инструмент“ на определени политически среди, а не в независим орган за борба с корупцията.

„Никой не е забравил и как чрез КПК се реализират всякакви невчесани ПР акции – като рисуването на образите на уж-жертви, а в същото време лидерчетата на ПП–ДБ ходят на кафе, когато и както си поискат, в КПК.“

„Закриването на КПК е неизбежно“

В становището си Пеевски подчертава, че Комисията е загубила доверие и е компрометирана, след като не е разследвала нито един сериозен случай на корупция, свързан с „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита! Защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП–ДБ – „пачки“, „пудели“, „митници“ – бяха потулени!“

„Да се пререже пъпната връв между ПП–ДБ и КПК“

В заключение лидерът на ДПС заявява, че време е да се сложи край на „задкулисието и правната демагогия“, олицетворявани от комисията: