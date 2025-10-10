НА ЖИВО
          Петзвезден отбор на Бразилия разгроми Южна Корея в контрола

          По два гола за победителите вкараха Естевао и Родриго

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бразилия на Карло Анчелоти разгроми Южна Корея с 5:0 като гост в контролна среща, играна в Сеул.

          Младият талант на Челси Естевао, който миналия уикенд донесе успеха на „сините“ над Ливърпул с гол дълбоко в добавеното време, откри резултата след 13 минути игра. Родриго покачи на 2:0 преди почивката, а в началото на второто полувреме отново Естевао и Родриго бяха в прегръдките на съотборниците си. В 77-та минута и Винисиус Жуниор записа името си сред голмайсторите.

          За Селесао предстои още една проверка – срещу Япония във вторник, 14 октомври, докато корейците играят с Парагвай.

          Япония и Парагвай междувременно направиха равенство 2:2, като „самураите“ изравниха чрез Аясе Уеда в 94-та минута.

