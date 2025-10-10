НА ЖИВО
          Политическа криза в Париж: Макрон търси нов премиер и събира партийните лидери

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът на Франция Еманюел Макрон ще проведе днес от 14:30 ч. среща с лидерите на основните политически сили в страната в Елисейския дворец. На разговора няма да бъдат поканени представителите на крайната десница и радикалната левица, уточняват от президентството.

          Срещата идва в момент, когато Макрон трябва да избере нов премиершестият по ред от началото на неговия втори мандат.

          Политическата криза във Франция се задълбочи, след като в понеделник номинираният за премиер Себастиен Льокорню подаде оставка, само няколко часа след като обяви състава на своето правителство. Той посочи като мотив липсата на пълна подкрепа между партиите в управляващата коалиция, както и факта, че „някои политици мислят единствено за собствените си амбиции“.

          Еманюел Макрон ще назначи нов министър-председател в рамките на 48 часа Еманюел Макрон ще назначи нов министър-председател в рамките на 48 часа

          Въпреки това Макрон възложи на Льокорню да проведе двудневни консултации с политическите сили. В хода на разговорите бе постигнато съгласие, че приемането на бюджета за следващата година е най-спешният приоритет, предвид нарастващия бюджетен дефицит на страната.

          „До 48 часа президентът вероятно ще номинира нов премиер,“ заяви Льокорню в сряда вечерта след приключване на консултациите.

          Според френските медии, Макрон обмисля различни варианти – възможно е да назначи премиер от левицата, но не е изключено и повторно номиниране на самия Льокорню.

          Държавният глава обеща да обяви новия министър-председател до петък вечер, след сензационната оставка на Себастиен Льокорню на 6 октомври.

