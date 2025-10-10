Полша е най-големият спонсор на танкове за Украйна, дала е безвъзмездна помощ за над 4 милиарда долара

От началото на руската инвазия, Полша е прехвърлила най-голям брой танкове на Украйна в сравнение с всички страни в света, пише украинският военен портал „Милитарний“.

- Реклама -

Според Министерството на националната отбрана, през 2022-2024 г. Варшава е дарила 318 танка. Те включват Т-72М/М1, модернизиран Т-72М1Р, ПТ-91 и Леопард 2.

Освен танковете, Полша е дарила 586 бронирани машини, 137 артилерийски системи, 10 хеликоптера Ми-24, 10 изтребителя МиГ-29, 287 преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК), 44 ракети „въздух-въздух“, над 100 малки оръдия, 89 минохвъргачки, 4 реактивни системи за залпов огън (РСЗО) БМ-21 „Град“ и над 100 милиона боеприпаса.

Общата стойност на безвъзмездната помощ, включително обучение, логистика, ремонти и медицинска поддръжка, надхвърли 4,19 милиарда долара до март 2025 г. През 2022 г. тя възлиза на 1,68 милиарда долара, а през 2023-2024 г. – още 1,31 милиарда.

В същото време Украйна закупи оръжия от Полша на стойност 2,216 милиарда евро през 2022-2023 г. Най-големият договор е за 54 самоходни гаубици Krab. От тях 36 вече са доставени, а останалите са в производство.

Други покупки включват 60 бронетранспортьора МТ-ЛБ, 92 самоходни артилерийски системи 2C1 „Гвоздика“, 89 82-милиметрови минохвъргачки, 22 120-милиметрови минохвъргачки M74, 19 бронирани машини AMZ Dzik, 1 БРДМ-2 и десетки хиляди стрелкови оръжия.

Полша също така прехвърли над 19 500 терминала Starlink. Това представлява почти половината от всички терминали, които Украйна притежаваше в края на 2023 г.