НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Полша е най-големият спонсор на танкове за Украйна, дала е безвъзмездна помощ за над 4 милиарда долара

          10
          121
          Полски PT-91 Twardy в Украйна
          Полски PT-91 Twardy в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          От началото на руската инвазия, Полша е прехвърлила най-голям брой танкове на Украйна в сравнение с всички страни в света, пише украинският военен портал „Милитарний“.

          - Реклама -

          Според Министерството на националната отбрана, през 2022-2024 г. Варшава е дарила 318 танка. Те включват Т-72М/М1, модернизиран Т-72М1Р, ПТ-91 и Леопард 2.

          Освен танковете, Полша е дарила 586 бронирани машини, 137 артилерийски системи, 10 хеликоптера Ми-24, 10 изтребителя МиГ-29, 287 преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК), 44 ракети „въздух-въздух“, над 100 малки оръдия, 89 минохвъргачки, 4 реактивни системи за залпов огън (РСЗО) БМ-21 „Град“ и над 100 милиона боеприпаса.

          Общата стойност на безвъзмездната помощ, включително обучение, логистика, ремонти и медицинска поддръжка, надхвърли 4,19 милиарда долара до март 2025 г. През 2022 г. тя възлиза на 1,68 милиарда долара, а през 2023-2024 г. – още 1,31 милиарда.

          В същото време Украйна закупи оръжия от Полша на стойност 2,216 милиарда евро през 2022-2023 г. Най-големият договор е за 54 самоходни гаубици Krab. От тях 36 вече са доставени, а останалите са в производство.

          Други покупки включват 60 бронетранспортьора МТ-ЛБ, 92 самоходни артилерийски системи 2C1 „Гвоздика“, 89 82-милиметрови минохвъргачки, 22 120-милиметрови минохвъргачки M74, 19 бронирани машини AMZ Dzik, 1 БРДМ-2 и десетки хиляди стрелкови оръжия.

          Полша също така прехвърли над 19 500 терминала Starlink. Това представлява почти половината от всички терминали, които Украйна притежаваше в края на 2023 г.

          От началото на руската инвазия, Полша е прехвърлила най-голям брой танкове на Украйна в сравнение с всички страни в света, пише украинският военен портал „Милитарний“.

          - Реклама -

          Според Министерството на националната отбрана, през 2022-2024 г. Варшава е дарила 318 танка. Те включват Т-72М/М1, модернизиран Т-72М1Р, ПТ-91 и Леопард 2.

          Освен танковете, Полша е дарила 586 бронирани машини, 137 артилерийски системи, 10 хеликоптера Ми-24, 10 изтребителя МиГ-29, 287 преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК), 44 ракети „въздух-въздух“, над 100 малки оръдия, 89 минохвъргачки, 4 реактивни системи за залпов огън (РСЗО) БМ-21 „Град“ и над 100 милиона боеприпаса.

          Общата стойност на безвъзмездната помощ, включително обучение, логистика, ремонти и медицинска поддръжка, надхвърли 4,19 милиарда долара до март 2025 г. През 2022 г. тя възлиза на 1,68 милиарда долара, а през 2023-2024 г. – още 1,31 милиарда.

          В същото време Украйна закупи оръжия от Полша на стойност 2,216 милиарда евро през 2022-2023 г. Най-големият договор е за 54 самоходни гаубици Krab. От тях 36 вече са доставени, а останалите са в производство.

          Други покупки включват 60 бронетранспортьора МТ-ЛБ, 92 самоходни артилерийски системи 2C1 „Гвоздика“, 89 82-милиметрови минохвъргачки, 22 120-милиметрови минохвъргачки M74, 19 бронирани машини AMZ Dzik, 1 БРДМ-2 и десетки хиляди стрелкови оръжия.

          Полша също така прехвърли над 19 500 терминала Starlink. Това представлява почти половината от всички терминали, които Украйна притежаваше в края на 2023 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          10 КОМЕНТАРА

          2. Полша да се маха от НАТО сама да си води поредната война с Русия и да не взема милиарди от ЕС за кривите и планове

          3. Не Полша а немеца Туск плюс украински министри на войната сложени от него. Поляците ненавиждат украинците. Както тук. Народа е за Русия а властта са изменници.

          6. Запада , НАТО излязоха по хитри от Хитлер , воюват си с техни оръжия и техника с Украинско пушечно месо и както преди Русия печели войната ,а украинците ,Зеленски плаща с милиони жертви ,разрушения и загуба на огромна територия и природни ресурси ,това е равносметката !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions