Поредна престижна награда за Александър Везенков

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков беше избран за втора поредна година за Най-добър играч извън НБА в анкетата сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.
Везенков, който е един от основните баскетболисти на Олимпиакос, получи 44% от гласовете и безапелационно се окичи с приза.
Втори далеч зад него остана играчът на Партизан Айзък Бонга, който стана европейски шампион с Германия по-рано тази година, с 10%.
Везенков е добре познат отвъд Океана. Той игра за Сакраменто Кингс през сезон 2023/24, преди да се завърне в Олимпиакос.
За българина и гръцкия гранд предстои двубой с Дубай от третия кръг на Евролигата тази вечер от 21:15 часа.
- Реклама -
