      събота, 11.10.25
          Поредна престижна награда за Александър Везенков

          За българина и тимът му Олимпиакос предстои двубой с Дубай от третия кръг на Евролигата тази вечер от 21:15 часа

          Снимка: БГНЕС
          Най-добрият български баскетболист Александър Везенков беше избран за втора поредна година за Най-добър играч извън НБА в анкетата сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

          Везенков, който е един от основните баскетболисти на Олимпиакос, получи 44% от гласовете и безапелационно се окичи с приза.

          Втори далеч зад него остана играчът на Партизан Айзък Бонга, който стана европейски шампион с Германия по-рано тази година, с 10%.

          Везенков е добре познат отвъд Океана. Той игра за Сакраменто Кингс през сезон 2023/24, преди да се завърне в Олимпиакос.

          За българина и гръцкия гранд предстои двубой с Дубай от третия кръг на Евролигата тази вечер от 21:15 часа.

