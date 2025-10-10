Поредна престижна награда за Александър Везенков

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков беше избран за втора поредна година за Най-добър играч извън НБА в анкетата сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Везенков, който е един от основните баскетболисти на Олимпиакос, получи 44% от гласовете и безапелационно се окичи с приза.

Втори далеч зад него остана играчът на Партизан Айзък Бонга, който стана европейски шампион с Германия по-рано тази година, с 10%.

Везенков е добре познат отвъд Океана. Той игра за Сакраменто Кингс през сезон 2023/24, преди да се завърне в Олимпиакос.

За българина и гръцкия гранд предстои двубой с Дубай от третия кръг на Евролигата тази вечер от 21:15 часа.