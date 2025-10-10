НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Начало България Общество

          Последен поклон пред героя от Елените: МВР се прощава със Стефан Иванов, загинал при спасителна акция в Елените

          6
          131
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На 10 октомври служители на МВР ще се съберат на гробищния парк в Бургас, за да отдадат последна почит на граничния полицай Стефан Иванов, който загина по време на спасителна операция в района на Елените.

          Сред присъстващите ще бъдат и негови колеги и приятели от военновъздушните и военноморските сили, с които Иванов е работил и поддържал близки отношения през годините.

          Част от отказалите евакуация от Елените потърсиха помощ в Свети Влас Част от отказалите евакуация от Елените потърсиха помощ в Свети Влас

          Стефан Иванов беше дългогодишен служител в системата на МВР, посветил живота си на службата и спасителните мисии. Само месец преди трагедията той беше подал молба за пенсиониране.

          Колеги и близки го описват като всеотдаен, дисциплиниран и смел човек, отдаден на дълга си до последния миг.

