Последен поклон пред героя от Елените: МВР се прощава със Стефан Иванов, загинал при спасителна акция в Елените

На 10 октомври служители на МВР ще се съберат на гробищния парк в Бургас, за да отдадат последна почит на граничния полицай Стефан Иванов, който загина по време на спасителна операция в района на Елените.

Сред присъстващите ще бъдат и негови колеги и приятели от военновъздушните и военноморските сили, с които Иванов е работил и поддържал близки отношения през годините.

Стефан Иванов беше дългогодишен служител в системата на МВР, посветил живота си на службата и спасителните мисии. Само месец преди трагедията той беше подал молба за пенсиониране.

Колеги и близки го описват като всеотдаен, дисциплиниран и смел човек, отдаден на дълга си до последния миг.