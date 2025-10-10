Проф. Захари Захариев: Има трайна тенденция за налагане на авторитаризъм в нашата страна

Това каза председателят на Асоциацията „Един пояс, един път“ проф. Захари Захариев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според госта в България отдавна има дисбаланс между правото на личен живот и свободата на словото. Той посочи още, че чалгата отдавна е влязла в политиката, визирайки именно законопроекта на ИТН, който предвижда до шест години затвор при разпространяване на информация от личния живот на дадено лице, ако то не е дало съгласието си.
