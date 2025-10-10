НА ЖИВО
          Проф. Захари Захариев: Има трайна тенденция за налагане на авторитаризъм в нашата страна

          „Има трайна тенденция за налагане на авторитаризъм в нашата страна.“

          Това каза председателят на Асоциацията „Един пояс, един път“ проф. Захари Захариев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.


          „Малко ми стана неприятно, че трябваше Бойко Борисов да се обади на Слави Трифонов, за да бъде оттеглен този закон, който е внесен много бързо – снощи в 18.30 часа. Това е, между другото, напълно нормално, защото в случая лидерът на една от партиите в коалицията се обажда на единият от министър-председателите, както самият Борисов обясни“, посочи още гостът.

          Според госта в България отдавна има дисбаланс между правото на личен живот и свободата на словото. Той посочи още, че чалгата отдавна е влязла в политиката, визирайки именно законопроекта на ИТН, който предвижда до шест години затвор при разпространяване на информация от личния живот на дадено лице, ако то не е дало съгласието си.

