Протест с цел защита на българското производство блокира центъра на София

Земеделски производители от различни региони на страната излязоха на протест под надслов „В защита и подкрепа на българското производство“ пред сградата на Европейската комисия в София. Заради демонстрацията движението по бул. „Г. С. Раковски“ беше временно блокирано.
Протестиращите настояха за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационните механизми при подпомагането на сектора. Събралите се скандираха „Подкрепа“ и носеха плакати с надписи: „Чуйте хората, които произвеждат“, „Българска храна за българските деца“, „Вън манипулаторите от бранша“, „Спасете българското производство“ и „Министър Тахов, ние сме с вас — не на рекета“-предаде репортер на БГНЕС.
При пристигането на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен и министъра на земеделието и храните Георги Тахов, протестиращите ги посрещнаха с аплодисменти.
„На ниво Брюксел и на ниво Европейски съюз имате силни поддръжници“, посочи еврокомисарят по земеделието Кристоф Хансен.
От организаторите подчертаха, че за първи път всички производители са обединени в една цел — да запазят българското производство и да не допуснат ограничения.
„Ние не сме противници, а поддръжници на общия европейски пазар и искаме той да се развива“, заявиха те.
Българското производство е некачествено и много скъпо.
в толкова страни управниците налагат правила на търговците и вноса за защита на собствено производство! само тука Либералпростотия на пазара и тормоз на родни производители?!
Какво е това. Тахов ние сме с вас. . Този негодник е против всичко българско
За дърводобива ли
Че то осен жито друго има ли още Българско? 🤔
Mihail Ivanov житото българско ли е?
Dimitar Svetlana Поне 10/20% може би
Какви са тези лозунги, ръкопляскащи на тахов и му написали „ние сме с вас“. То ни земеделие, ни животновъдство остана…
Вера Мадемова Т.н суверенитет на една страна се държи на няколко стълба. Енергетика ,отбрана ,валута ,води и самоизхранване. Нищо от тези неща го няма вече
Mihail Ivanov Не съм гледала новини, защо са го кръстили протест, като е било посрещане с ръкопляскане…
Добре ще му дойде една почивка в затвора за десетина години. Ще му пръснат дирника миризлив