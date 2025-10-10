Протест с цел защита на българското производство блокира центъра на София

Земеделски производители от различни региони на страната излязоха на протест под надслов „В защита и подкрепа на българското производство“ пред сградата на Европейската комисия в София. Заради демонстрацията движението по бул. „Г. С. Раковски“ беше временно блокирано.

Протестиращите настояха за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационните механизми при подпомагането на сектора. Събралите се скандираха „Подкрепа“ и носеха плакати с надписи: „Чуйте хората, които произвеждат“, „Българска храна за българските деца“, „Вън манипулаторите от бранша“, „Спасете българското производство“ и „Министър Тахов, ние сме с вас — не на рекета“-предаде репортер на БГНЕС.

При пристигането на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен и министъра на земеделието и храните Георги Тахов, протестиращите ги посрещнаха с аплодисменти.

„Искам да ви уверя, че Министерството на земеделието ще продължи да отстоява интересите на сектора. Благодарение на подкрепата на министър-председателя Росен Желязков ще работим още по-отговорно за всички цели в земеделието“, заяви Георги Тахов.

„На ниво Брюксел и на ниво Европейски съюз имате силни поддръжници“, посочи еврокомисарят по земеделието Кристоф Хансен.

От организаторите подчертаха, че за първи път всички производители са обединени в една цел — да запазят българското производство и да не допуснат ограничения.

„Ние не сме противници, а поддръжници на общия европейски пазар и искаме той да се развива“, заявиха те.