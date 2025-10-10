НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Путин анонсира появата на ново оръжие в Русия

          Владимир Путин в Таджикистан
          Иван Христов
          Русия скоро ще съобщи за появата на ново оръжие в нейни ръце. В момента изпитанията му вървят успешно, заяви президентът на страната Владимир Путин в хода на пресконференция в Таджикистан, предава ТАСС.

          Освен това руският лидер заяви, че заплахите на украинския държавен глава Володимир Зеленски да удари Кремъл с ракети „Томахоук“ са част не само от изнудване, но и от „понтаж“ (монтаж?).

          Путин обяви, че Русия ще засили системата си за противовъздушна отбрана в отговор на заплахите за прехвърляне на ракети „Томахоук“ в Киев.

          Той увери, че Москва ще отговори по същия начин, ако някои страни решат да проведат реални ядрени изпитания.

          Съдбата на Русия винаги е в ръцете на народа, но сега, преди всичко, тя е в ръцете на войниците на фронтовата линия, завърши Путин.

          - Реклама -

          116 КОМЕНТАРА

            • Lozko Penev баба Урсула и тя се въоръжава! Търси едни 800милиарда и тогава ще разкатае фамилията на Россия и цяла източна Европа! Дано не намери, че както е полудяла…

          5. С риск да разкрия военна тайна ще ви намекна: в новите ракети наместо взривно вещество ще бъде зареждана лайна. При попадение всичко живо се разбягва. За сега се събира лайна от всичко росийски граждани. Всичко за фронта – всичко за победата! Целият народ ще помага посилно на фронта.

          7. Да ви спестя времето да четете безмислици и пропаганда. Новото оръжие е биологично. Магарета.

              • Jasmina Ivanova Или домакинстваш само с евро-демократични перални! С чипове! Българска пералня или българска готварска печка от къде да си купя? Ако не си забелязала булгаристанските евро-олигофрени забраниха внос и търговия с руски стоки.Даже стратегически суровини, като нефт и газ забраниха да внасяме от там! Така че ако искаш да си купиш руска пералня или руска кола, ще трябва да прескочиш до РФ. След като (и ако) те одобрят за виза. Щото кирилчо така се престара в изпълнение на поръчката да изгони руските дипломати, че РФ ни обяви за недружелюбна държава.

          11. Най страшно е когато прости хора ти управляват държавата ,така е и в България ,но е така защото и народа е прост

          12. Абе, идиотино, не разбра ли че в Европа живеят хора, а не гарги. Тръгнал си да плашиш гаргите. Гениалният български народ в този случай казва: на гол тумбак чифте пищови.

              • Румен Шарабански Да, правилната дума е „провал“, с определение „пълен“. Безсмислено като идея, безобразно като изпълнение!

              • Пламен Александров Г-н Александров изтрийте написаното от Вас защото може руснаците да го прочетат и да осъзнаят,че са се прецакали!!!!

              • Румен Шарабански 😝😝😝 Хех, а откъде мислиш съм научил това? Правилно, от руските форуми! А защо въобще го правят тоя Орешник? Ами има едни пари за усвояване, трябва нещо да се прави. Същото е с Т-14 Армата, Су-57, хиперзвуковия Циркон, космическата капсула Орел/Федерация, ядреното торпедо Посейдон и други подобни безаналогови проекти, превърнали се в каца без дъно по отношение на влаганите средства. Та така, иронията Ви е излишна, особено при липса на каквито и да е аргументи.

              • Пламен Александров Каква ирония?!Много добре се образовате от форумите,там са отбрани истинските специалисти,там е истината!!!Възхищавам се от Вашата компетентност!!!Все едно да иронизирам скъпите американските и германски танкове (знаете ли колко струват😉😉😉)които горят от евтини дронове!

              • Румен Шарабански Опитвате се да избягате от темата? Нормално, при липсата на каквито и да е аргументи, това е първата стъпка – говори за нещо друго. Но остава неоспоримия факт, руснаците в тази война не са въвели никакви оръжия, с които толкова се хвалеха преди. И да, наложи се да купуват от Иран лицензи, да внасят войници от С. Корея и дронове от Китай.

          17. Това джудже от десетилетия се хвали през месец, че е направило най-голямата бомба. А все още страната му не е произвела нито една пералня.

            • Кирил Стоянов Някой прави перални, друг– космически кораби. Главното е, че руснаците им взеха пералните заедно с чиповете и сега са добре. Използват чиповете даже за космическите кораби. Това според баба урсула..

              • Simeon Delchev , питай баба ти колко космически кораби се падат на глава от населението и дали могат да помогнат във всяко домакинство. Питай и дали най-голямата бомба ще им оправи проблемите с канализацията.

              • Кирил Стоянов падат се толкова, колкото трябва. Домакинска техника, китайско производство си имат премного– не им трябва да правят нещо, което могат да внасят лесно и достъпно. Вече имат и безвизов режим! Е, чиповете от урсуло-пералните си ги свалят– трябват им за модерните оръжия. Кво щяха да правят без укро-пералните …?
                А най голямата бомба оправя проблеми с „демократичните“ канализации. Според баба урсула, те в РФ и канализация нямат.

          19. Чета коментарите на тези заблудени неолиберални хора ,които нямат елементарна представа ,каква е Русия. Ще разберем ,когато англосаксонците ни набутат във война с Русия, заедно с другите глупаци от Триморието ,но тогава ,няма да ни е до подигравки.

              • Alexander Haralambiev МВФ казва ,че е 4 та икономика в света по Паритет на Покупателна Способност, след Китай ,САЩ, и Индия. Освен това имат всички ресурси и най много ракети и ядрени бомби .Не сте ли се замислял, че ние ще бъдем използвани срещу тях и първи ще бъдем унищожени.

            • Kojo Kalev защо им е на „англокаксонците да ни набутат във война с Русия“? Те така ще ни вземат за ръчичка и хайде, хора във война! И с каква цел? Какво ще спечелят те от такава война? Англосаксонският свят се възмути на руската агресия в Укр.,преди почти 4 год., иска и чака най-после спиране на военните действия, виждаме какво прави всеки ден Русия – освен увеличаваща агресия и апетит за нови укр.земи, дразни НАТО и ЕС с провокации с дронове и изтребители, все недоволна от санкции, мироопазващи войски по границата и Томахоук, които са гаранция за траен мир..Та кой иска война, а обвинява другите? И нашите глупаци от „любов“ по агресора пеят лъжата: англосаксонците искат война! Хората не са слепи и прости и разбират! Като пишете това, явно знаете и можете да отговорите. Давайте да ви чуем!

            • Kojo Kalev Точно така. Да сте чувал скоро някой „демократичен“ славоукраинец да крещи „чемодан вокзал..“

            • Kojo Kalev Така са говорили и преди да ни нападнат Османците – „Като си стоим кротко, никой няма да ни закача!“

          21. Кремъл- шайка излезли от мъжка употреба алкохолизирани старчета, на които заблудения руски народ им поверил атомно копче за да плашат светът колко им е голям! Жалка картинка!

          22. Някакви нови хибридни магарета ще да са. Няма даже да отворя статията, че днес вече се смях много.