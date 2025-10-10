Русия скоро ще съобщи за появата на ново оръжие в нейни ръце. В момента изпитанията му вървят успешно, заяви президентът на страната Владимир Путин в хода на пресконференция в Таджикистан, предава ТАСС.

Освен това руският лидер заяви, че заплахите на украинския държавен глава Володимир Зеленски да удари Кремъл с ракети „Томахоук“ са част не само от изнудване, но и от „понтаж“ (монтаж?).

Путин обяви, че Русия ще засили системата си за противовъздушна отбрана в отговор на заплахите за прехвърляне на ракети „Томахоук“ в Киев.

Той увери, че Москва ще отговори по същия начин, ако някои страни решат да проведат реални ядрени изпитания.

Съдбата на Русия винаги е в ръцете на народа, но сега, преди всичко, тя е в ръцете на войниците на фронтовата линия, завърши Путин.