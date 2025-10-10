Путин: САЩ и Русия имат взаимно разбирателство как да разрешат конфликта в Украйна

Русия и САЩ имат взаимно разбирателство как да разрешат конфликта в Украйна по мирен начин, но това е сложен въпрос. Това заяви руският президент Владимир Путин пред репортери след посещението си в Таджикистан, предава ТАСС.

- Реклама -

„Разбирате ли какво се случва? Не разкрихме напълно какво обсъдихме в Анкъридж. Просто казахме, че като цяло и Съединените щати, и Руската федерация имат взаимно разбирателство накъде трябва да вървим и към какво трябва да се стремим, за да сложим край на този конфликт [в Украйна], и то по мирен път. А това са сложни въпроси“, отбеляза Путин в отговор на въпрос дали потенциалът на руско-американските преговори в Анкъридж е изчерпан.