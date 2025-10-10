НА ЖИВО
          Война

          Путин: САЩ и Русия имат взаимно разбирателство как да разрешат конфликта в Украйна

          Владимир Путин
          Снимка: БГНЕС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия и САЩ имат взаимно разбирателство как да разрешат конфликта в Украйна по мирен начин, но това е сложен въпрос. Това заяви руският президент Владимир Путин пред репортери след посещението си в Таджикистан, предава ТАСС.

          „Разбирате ли какво се случва? Не разкрихме напълно какво обсъдихме в Анкъридж. Просто казахме, че като цяло и Съединените щати, и Руската федерация имат взаимно разбирателство накъде трябва да вървим и към какво трябва да се стремим, за да сложим край на този конфликт [в Украйна], и то по мирен път. А това са сложни въпроси“, отбеляза Путин в отговор на въпрос дали потенциалът на руско-американските преговори в Анкъридж е изчерпан.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

