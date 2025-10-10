„Нашата най-важна задача е намиране на решение за войната в нашия континент – задължително условие за траен мир, сигурност и просперитет.“ С тези думи президентът Румен Радев откри участието си в годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“, която се провежда в Талин, Естония.
Радев: Мирът в Европа трябва да се изгради с дипломация
Президентът подчерта, че Европа се намира в период на остри предизвикателства, породени от войните в Украйна и Газа, както и от икономическа и социална нестабилност.
Подкрепа за мирния план на президента Доналд Тръмп за Газа
Румен Радев подчерта, че Европа може и трябва да изиграе ключова роля за пълното изпълнение на плана.
Технологичният напредък и изкуственият интелект
Президентът очерта и технологичния напредък като една от ключовите теми на форума.
Той допълни, че изкуственият интелект няма да управлява света в близко бъдеще, но държавите, които го овладеят, ще придобият все по-голяма тежест на международната сцена.
„Европа е на кръстопът“
Срещата на държавните глави от групата „Арайолуш“
В тазгодишния форум участват президентите на Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Словения.
Групата „Арайолуш“ е създадена през 2003 г. по инициатива на Португалия и носи името на португалския град, където се провежда първата среща. Целта ѝ е да осигури неформална платформа за обсъждане на ключови европейски и глобални въпроси.
Следващата среща на групата ще се проведе през 2026 г. в Унгария.
Така е
Политическите и религиозни сили правите войните .
Слуги не решават нищо,те само слугуват и изпълняват. България е колония и няма право на дума,никой не я бръсне за жълта слива и цял свят го знае.