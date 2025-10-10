НА ЖИВО
          Радев: Най-важната ни задача е да решим войната в Европа (ВИДЕО)

          „Нашата най-важна задача е намиране на решение за войната в нашия континент – задължително условие за траен мир, сигурност и просперитет.“
          С тези думи президентът Румен Радев откри участието си в годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“, която се провежда в Талин, Естония.

          Радев: Мирът в Европа трябва да се изгради с дипломация

          Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, защото продължаването на тази война може да влияе и нашето бъдеще вече става заложник на войната. Тя трябва да се реши със средствата най-вече на дипломацията – на основата на принципите на международното право и с ясни гаранции за сигурност.

          Президентът подчерта, че Европа се намира в период на остри предизвикателства, породени от войните в Украйна и Газа, както и от икономическа и социална нестабилност.

          Преодоляването на тези предизвикателства изисква не само системни координирани усилия, но и здрав разум и гъвкавост.

          Подкрепа за мирния план на президента Доналд Тръмп за Газа

          Искам да приветствам споразумението по първата фаза на мирния план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Това е първата, но изключително важна стъпка към мира.

          Румен Радев подчерта, че Европа може и трябва да изиграе ключова роля за пълното изпълнение на плана.

          Оставаме твърдо на убеждението в необходимостта от решението за две държави – единственият устойчив път към справедлив и траен мир в региона.

          Технологичният напредък и изкуственият интелект

          Президентът очерта и технологичния напредък като една от ключовите теми на форума.

          Изоставането в тази област влияе не само върху конкурентоспособността и качеството ни на живот, но и върху сигурността на Европа.

          Той допълни, че изкуственият интелект няма да управлява света в близко бъдеще, но държавите, които го овладеят, ще придобият все по-голяма тежест на международната сцена.

          България има потенциал да се превърне в регионален иновационен хъб, технологично ядро на Европа.

          „Европа е на кръстопът“

          Самата Европа е на кръстопът – дали да продължава да следва, или да започне да води. Не трябва да се превръщаме от континент на изобретатели в континент на регулатори.

          Срещата на държавните глави от групата „Арайолуш“

          В тазгодишния форум участват президентите на Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Словения.

          Групата „Арайолуш“ е създадена през 2003 г. по инициатива на Португалия и носи името на португалския град, където се провежда първата среща. Целта ѝ е да осигури неформална платформа за обсъждане на ключови европейски и глобални въпроси.

          Следващата среща на групата ще се проведе през 2026 г. в Унгария.

          - Реклама -

          Радев: Дроновете са необходимост за съвременната отбрана

          Радев: По-голяма собствена отговорност за сигурността е начинът за гарантиране на мира в Европа

