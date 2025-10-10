Радев: Най-важната ни задача е да решим войната в Европа (ВИДЕО)

„Нашата най-важна задача е намиране на решение за войната в нашия континент – задължително условие за траен мир, сигурност и просперитет.“

С тези думи президентът Румен Радев откри участието си в годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“, която се провежда в Талин, Естония.

Радев: Мирът в Европа трябва да се изгради с дипломация

„Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, защото продължаването на тази война може да влияе и нашето бъдеще вече става заложник на войната. Тя трябва да се реши със средствата най-вече на дипломацията – на основата на принципите на международното право и с ясни гаранции за сигурност."

Президентът подчерта, че Европа се намира в период на остри предизвикателства, породени от войните в Украйна и Газа, както и от икономическа и социална нестабилност.

„Преодоляването на тези предизвикателства изисква не само системни координирани усилия, но и здрав разум и гъвкавост.“

Подкрепа за мирния план на президента Доналд Тръмп за Газа

„Искам да приветствам споразумението по първата фаза на мирния план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Това е първата, но изключително важна стъпка към мира.“

Румен Радев подчерта, че Европа може и трябва да изиграе ключова роля за пълното изпълнение на плана.

„Оставаме твърдо на убеждението в необходимостта от решението за две държави – единственият устойчив път към справедлив и траен мир в региона.“

Технологичният напредък и изкуственият интелект

Президентът очерта и технологичния напредък като една от ключовите теми на форума.

„Изоставането в тази област влияе не само върху конкурентоспособността и качеството ни на живот, но и върху сигурността на Европа.“

Той допълни, че изкуственият интелект няма да управлява света в близко бъдеще, но държавите, които го овладеят, ще придобият все по-голяма тежест на международната сцена.

„България има потенциал да се превърне в регионален иновационен хъб, технологично ядро на Европа.“

„Европа е на кръстопът“

„Самата Европа е на кръстопът – дали да продължава да следва, или да започне да води. Не трябва да се превръщаме от континент на изобретатели в континент на регулатори.“

Срещата на държавните глави от групата „Арайолуш“

В тазгодишния форум участват президентите на Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Словения.

Групата „Арайолуш“ е създадена през 2003 г. по инициатива на Португалия и носи името на португалския град, където се провежда първата среща. Целта ѝ е да осигури неформална платформа за обсъждане на ключови европейски и глобални въпроси.

Следващата среща на групата ще се проведе през 2026 г. в Унгария.