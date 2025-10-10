Резултати от световните квалификации в зона „Европа“

В четвъртък вечер се играха първите квалификационни срещи от октомврийската сесия в зона „Европа“ към Мондиал 2026. Австрия, Дания и Нидерландия постигнаха убедителни победи, а Чехия и Хърватия не успяха да си отбележат попадения.
Група С
Беларус – Дания 0:6
Шотландия – Гърция 3:1
Група G
Финландия – Литва 2:1
Малта – Нидерландия 0:4
Група H
Австрия – Сан Марино 10:0
Кипър – Босна и Херцеговина 2:2
Група L
Чехия – Хърватия 0:0
Фарьорски острови – Черна гора 4:0
