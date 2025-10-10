НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Резултати от световните квалификации в зона „Европа“

          Победи за Дания, Шотландия, Нидерландия, Австрия

          0
          36
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В четвъртък вечер се играха първите квалификационни срещи от октомврийската сесия в зона „Европа“ към Мондиал 2026. Австрия, Дания и Нидерландия постигнаха убедителни победи, а Чехия и Хърватия не успяха да си отбележат попадения.

          - Реклама -

          Група С

          Беларус – Дания 0:6

          Шотландия – Гърция 3:1

          Група G

          Финландия – Литва 2:1

          Малта – Нидерландия 0:4

          Група H

          Австрия – Сан Марино 10:0

          Кипър – Босна и Херцеговина 2:2

          Група L

          Чехия – Хърватия 0:0

          Фарьорски острови – Черна гора 4:0

          В четвъртък вечер се играха първите квалификационни срещи от октомврийската сесия в зона „Европа“ към Мондиал 2026. Австрия, Дания и Нидерландия постигнаха убедителни победи, а Чехия и Хърватия не успяха да си отбележат попадения.

          - Реклама -

          Група С

          Беларус – Дания 0:6

          Шотландия – Гърция 3:1

          Група G

          Финландия – Литва 2:1

          Малта – Нидерландия 0:4

          Група H

          Австрия – Сан Марино 10:0

          Кипър – Босна и Херцеговина 2:2

          Група L

          Чехия – Хърватия 0:0

          Фарьорски острови – Черна гора 4:0

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Исландия загуби от Украйна в истинско шоу с цели 8 гола

          Станимир Бакалов -
          Украйна извоюва зрелищна победа с 5:3 като гост на Исландия в мач от третия кръг на световните квалификации в група „D“. Срещата предложи истински...
          Спорт

          Франция се разходи за лесна победа

          Станимир Бакалов -
          Франция победи лесно Азербайджан с 3:0 в мач от Група D на световните квалификации. "Петлите" са лидери в групата с девет точки, следвани от Украйна...
          Спорт

          Швейцария върви по график и без грешка

          Станимир Бакалов -
          Швейцария продължава да действа по график в световните квалификации. "Кръстоносците" спечелиха визитата си в Швеция с 2:0. Те вече имат три победи от три...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions