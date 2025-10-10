Русия: Ще подкрепим Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп

Русия би подкрепила идеята президентът на САЩ Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир, заяви съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков.
По думите му, връчването на награда за мир заради предоставяне на оръжия е „чудовищно“.
Изказването му идва ден след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна би номинирала Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той постигне прекратяване на огъня във войната на украинска територия.
Добре е, че никой не ги пита! Стана тя! Военнопрестъпник да дава мнение за Нобелова награда за мир! Няма такъв цинизъм!
Ебават се 🤣🤣🤣🤣
Подкрепят го как?
Тръмп ще ходи във Венецуела да я вземе?
Догодина от русия нищо не зависи!
Мир на Земята все още няма.
Тази награда не съответства на значението си.
Още по-малко Тръмп да я заслужава.
Протестирате срещу Тръмп, но той-е по-малкото зло.Спомнете си войните при Обама и Байдън.
Тъкмо от Нобеловия комитет щяха да попитат най-гнусния кърволок в съвременния свят дали Оранжевия нарцисоид заслужава Нобелова награда.
Дали всичко което става по света не е един огромен ,,цирк,, ?
Единият убиец и престъпник ще подкрепи другият себеподобен 😏
ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ
Ръката на Путин е отгоре, тази на Тръмп отдолу. Изводите – за който може да си ги вади. 😉
По-ясна картинка,че са заедно срещу овсите няма…
А бе,старае се човекът…🤡
На майтап го взехте човечеца – миротворец!!😂😂😂
А дано се кротне тоз мирен човек.
Белкем кандиса тоя олигофрен
Ели Минева Няма,той е луд нарцис !
Нобелова награда за войни може