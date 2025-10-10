НА ЖИВО
          - Реклама -
          Русия: Ще подкрепим Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп

          18
          128
          doanld-trump-putin
          doanld-trump-putin
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Русия би подкрепила идеята президентът на САЩ Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир, заяви съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков.

          „Бихме подкрепили подобна номинация,“ каза Ушаков, но изрази недоумение от „глупостите на Володимир Зеленски, че Тръмп може да бъде номиниран за Нобелова награда за мир, ако разреши доставката на американски ракети ‘Томахок’ за Киев“.

          По думите му, връчването на награда за мир заради предоставяне на оръжия е „чудовищно“.

          Зеленски: Ако Тръмп ни даде „Томахоук“, ще лобираме за Нобелова награда за мир Зеленски: Ако Тръмп ни даде „Томахоук“, ще лобираме за Нобелова награда за мир

          „Ако има хора, които мислят по този начин, това ясно показва какви са те,“ допълни Ушаков.

          Изказването му идва ден след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна би номинирала Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той постигне прекратяване на огъня във войната на украинска територия.

          - Реклама -

          18 КОМЕНТАРА

          1. Добре е, че никой не ги пита! Стана тя! Военнопрестъпник да дава мнение за Нобелова награда за мир! Няма такъв цинизъм!

          5. Мир на Земята все още няма.
            Тази награда не съответства на значението си.
            Още по-малко Тръмп да я заслужава.

          6. Протестирате срещу Тръмп, но той-е по-малкото зло.Спомнете си войните при Обама и Байдън.

          7. Тъкмо от Нобеловия комитет щяха да попитат най-гнусния кърволок в съвременния свят дали Оранжевия нарцисоид заслужава Нобелова награда.

          11. Ръката на Путин е отгоре, тази на Тръмп отдолу. Изводите – за който може да си ги вади. 😉

