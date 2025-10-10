Русия би подкрепила идеята президентът на САЩ Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир, заяви съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков.

„Бихме подкрепили подобна номинация,“ каза Ушаков, но изрази недоумение от „глупостите на Володимир Зеленски, че Тръмп може да бъде номиниран за Нобелова награда за мир, ако разреши доставката на американски ракети ‘Томахок’ за Киев“. - Реклама -

По думите му, връчването на награда за мир заради предоставяне на оръжия е „чудовищно“.

„Ако има хора, които мислят по този начин, това ясно показва какви са те,“ допълни Ушаков.

Изказването му идва ден след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна би номинирала Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той постигне прекратяване на огъня във войната на украинска територия.