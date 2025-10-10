Руски изтребител МиГ-31 се разби в Липецка област при подхождане за кацане, съобщи Министерството на отбраната на Руската Федерация, цитирано от РИА Новости.
„Днес, около 19:20 ч. московско време, самолет МиГ-31 се разби в Липецка област при подхождане за кацане след планиран тренировъчен полет. Екипажът се катапултира и няма заплаха за живота на пилотите“, се казва в съобщението.
Ведомството отбелязва, че изтребителят се е разбил в необитаем район и е летял без боеприпаси.
Техника и не е млада но усилено обновяват самолетите вече и други могат да носят КИНЖАЛИТЕ
Не разбирам защо е тази избирателност. Пишете винаги за руските неудачи . По света падат и други самолети . Защо не пишете и за тях? Защо не пишете за българските самолети? Хайде напишете нещо и за тях!
Иван Балканджиев Щото са платени да пишат само за неудачи на Русия. Платени капути не журналисти
Никой няма милост за русофилите, всички ги разбраха що за стока са и ги ненавиждат заради продажния манталитет
Иван Балканджиев За нашите F16 няма как да пишат.Те не летят
Тия Мигове падат като круши.
Свилен Стоянов Те кефките дори не могат да хвръкнат няма как да падат. Има и други кефки от новите 35 и те падат. В Америка.
Свилен Стоянов не знам за МИГ, но виж F 35 няма кой да го бие в тази посока… 😉 Държи рекорда
Имат самолети , могат да си го позволят.
Ние нямаме и можем саир да си позволим.
Аварийността на руските ВВС е много висока, нищо чудно, че още един самолет е паднал.
Plamen Aleksandrov ама пък американските f-35 даже и без бойни мисии падат и се разбиват 🤣
Пламен Александров Обърши си задника с това знаме българско не съществува ли?
Plamen Aleksandrov ,при нас няма така опасност ,защото нашите даже не може и да излетят.
стават и такивая неща