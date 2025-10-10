Руски изтребител МиГ-31 се разби в Липецка област при подхождане за кацане, съобщи Министерството на отбраната на Руската Федерация, цитирано от РИА Новости.

„Днес, около 19:20 ч. московско време, самолет МиГ-31 се разби в Липецка област при подхождане за кацане след планиран тренировъчен полет. Екипажът се катапултира и няма заплаха за живота на пилотите“, се казва в съобщението.

Ведомството отбелязва, че изтребителят се е разбил в необитаем район и е летял без боеприпаси.