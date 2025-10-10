НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците громиха Киев цяла нощ, има масови прекъсвания на електричеството и пострадали

          55
          532
          Руски удари по Киев
          Руски удари по Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта срещу петък руснаците нанесоха масиран въздушен удар по Киев с дронове-камикадзе „Шахед“. В резултат от атаката е повредена енергийна инфраструктура, а щети са понесли и жилищни сгради, съобщава УНИАН.

          - Реклама -

          Към 07:45 местно време, съобщи кметът Виталий Кличко, се знае за 12 пострадали.

          ДТЕК също така съобщи, че част от града е останала без ток. Енергийни инженери в момента работят по възстановяване на електрозахранването, първоначално на критична инфраструктура.

          Според Държавната служба за извънредни ситуации, падащи отломки са причинили пожар в многоетажна сграда в Печорски район. Спасители са спасили 20 души, девет са ранени, а петима са прехвърлени на медици.

          В Подолски и Деснянски райони отломки са паднали на открито, без да причиняват пожар или щети.

          Кличко разясни, че поради удари по критична инфраструктура, левият бряг на града в момента е без ток. Има и проблеми с водоснабдяването.

          „Енергетиците работят за възстановяване на електрозахранването. Ситуацията е трудна. Всички необходими служби са мобилизирани за справяне с нея“, заяви той.

          Поради трудната енергийна ситуация, Киев в момента изпитва прекъсвания в движението на метрото. По-специално, движението от десния до левия бряг е спряно, а интервалите между влаковете са увеличени.

          Например, влаковете по Червената линия ще се движат между станциите Академгородок и Арсенална на интервали от 6 минути.

          По Синята линия влаковете ще се движат между станциите Герои Днепра и Теремки на интервали от 6 минути.

          По Зелената линия влаковете ще се движат между станциите Сирец и Кловска на интервали от 7 минути. Движението на влаковете между станциите Славутич и Красний Хутор в момента е спряно.

          Междувременно Укрзализница съобщи, че електрическият влак „Киевски кръг“ ще се движи по график, с възможни малки закъснения поради приоритетните влакове.

          В нощта срещу петък руснаците нанесоха масиран въздушен удар по Киев с дронове-камикадзе „Шахед“. В резултат от атаката е повредена енергийна инфраструктура, а щети са понесли и жилищни сгради, съобщава УНИАН.

          - Реклама -

          Към 07:45 местно време, съобщи кметът Виталий Кличко, се знае за 12 пострадали.

          ДТЕК също така съобщи, че част от града е останала без ток. Енергийни инженери в момента работят по възстановяване на електрозахранването, първоначално на критична инфраструктура.

          Според Държавната служба за извънредни ситуации, падащи отломки са причинили пожар в многоетажна сграда в Печорски район. Спасители са спасили 20 души, девет са ранени, а петима са прехвърлени на медици.

          В Подолски и Деснянски райони отломки са паднали на открито, без да причиняват пожар или щети.

          Кличко разясни, че поради удари по критична инфраструктура, левият бряг на града в момента е без ток. Има и проблеми с водоснабдяването.

          „Енергетиците работят за възстановяване на електрозахранването. Ситуацията е трудна. Всички необходими служби са мобилизирани за справяне с нея“, заяви той.

          Поради трудната енергийна ситуация, Киев в момента изпитва прекъсвания в движението на метрото. По-специално, движението от десния до левия бряг е спряно, а интервалите между влаковете са увеличени.

          Например, влаковете по Червената линия ще се движат между станциите Академгородок и Арсенална на интервали от 6 минути.

          По Синята линия влаковете ще се движат между станциите Герои Днепра и Теремки на интервали от 6 минути.

          По Зелената линия влаковете ще се движат между станциите Сирец и Кловска на интервали от 7 минути. Движението на влаковете между станциите Славутич и Красний Хутор в момента е спряно.

          Междувременно Укрзализница съобщи, че електрическият влак „Киевски кръг“ ще се движи по график, с възможни малки закъснения поради приоритетните влакове.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          55 КОМЕНТАРА

          3. Нещо детски градини, училища, площадки за игра няма ли? Нали това беше опорката досега?! Или чиповете за перални станаха изведнъж точни?

          4. Алтернатива за Германия (AfD) предизвика силни политически реакции с ново остро изказване по темата за войната в Украйна. Съпредседателят на партията Алис Вайдел заяви, че ако германските управляващи толкова силно подкрепят продължаването на конфликта, „нека отидат и се бият сами“.

            Тя призова канцлера Фридрих Мерц, вицеканцлера и представители на управляващите фракции да заминат на фронта в Украйна и лично да служат във въоръжените сили, вместо да „вкарват страната в ескалация“.

          5. Нали беше казал, че с брат си ще вземат уръжие и да се сражават за Украйна. Братя Кличко, това не е боксов ринг. Май страх лозе пази. Смешници. Вземайте си заплатите и си трайте.

            • Христо Проданов браво! На комшията къщата гори! Нека се радваме защото не поздравява сутрин

          9. Айде „евроатлантиците“…какво още чакате,та не отивате на помощ🤣🤣🤣Тагарчук,свинята Пеевски,Тулупа,джендерал Гном,Кирчо, Кокорчо…вземайте шишанетата и бегом на фронта😂

            • Иво Търев не са си купили достатъчно свещи и памперси. Чакат прИмоциите в Лидъл и Кауфланд.

            • Evnika Simon СВО -“ Специална Военна Операция “ целяща да освободи мирното население от „фашистите“. Моля придържайте се към сводката с термини на Кремъл и Бащицата да се свети името му. 😉 🙂 🙂

          11. Тези изродени хора, наричащи себе си руснаци, са най-голямот зло в момента на планетата. Не може да се оправдават с властта си за тези престъпления. Те всичките са съучастници в това да се стигне дотук.
            Уви, ще загинат още много хора, но света ще се избави накрая от този тумор РФ.

          13. Крайно време е да пратим всички ОРКраинци от територията на България като военна помощ на Зелнски!

          14. Няма го възторгът както когато украинците удрят в Русия. Западът не си научи урока, че колкото пъти да опитва няма да подчини и унищожи Русия. Байдън беше много щастлив 2017 г. как ще прекрати руския империализъм заедно със славоукраинстващите. Мълчаха когато шоколаденият обещаваше на изток да стоят в подземията, а на запад да се къпят в блага! Смееха се по време на Минските споразумения, за които Меркел се изцепи поставяйки в ступор Русия как целта им е била въоръжаването на Украйна! Щяха да разкъсват руснаци с голи ръце! Е, сега имат възможност само да не се изкарват жертва, защото НЕ СА!

          15. The winter is coming!

            От всички новоизмислени народи само украинците са по-глупави от нашите македонци. 🤦🤦🤦

          16. Жалеха своите, но: – По-добре да умрат 10 невинни, отколкото 1 виновен да не бъде наказан.

          17. Всяка есен ударите срещу електрическата система се засилват, а ефектът все не е това, което руснаците очакват.

            • Пламен Александров
              Възможно е да се случва точно това което очакват – пълно падение на ЕС. Икономическо, политическо, военно, морално, всякакво. А това става бавно, не иска бързане.
              Не можем да знаем какво очакват, но със сигурност ще го постигнат.

            • Plamen Aleksandrov Очевидно сте свръх интелигентен и знаете това, което нито един западен аналитик не предвиди в началото на конфликта. Бихте ли дали прогноза за числата от тотото? 😁

          18. Не ще бъдем обезкуражени! Готови сме да воюваме с Русия до последния украинец! Слава Україні!
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария

              • Sandova Sonq, аз да ходя?! Що за мисъл! Разбира се, че няма да отида аз! Там, на фронта има опасност човек да умре.

                Не, не. Ние сме айтита и меринжеи, квалитетни хора. Не, ние ще стоим далеч и ще подпомагаме военното усилие пред екрана на лаптопа. Воюването е за по-бедните, некъпани, неообразовани маси. Усилието е общо, но – всяка жаба да си знае гьола – има хора, които стават за началници, и хора, които стават за умиране.

                До последния украинец! Слава Україні!
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария

            • Георги Чанков Добра саркастична мисъл, но тук можеш да разчиташ предимно на първосигнални реакции.

              • Цанко Иванов, много по-лесно е човек да е запалена мажоретка на продължаващо кръвопролитие когато го прави далеч от опасност, в климатизирано помещение, пред лаптопа. На чужд гръб и 100 тояги са малко.
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

            • Георги Чанков Върви бе, кой те е спрял. И без това търсят баламурници и отвличат млади мъже от улицата.

            • Олег Генин ватенка кефиш се на масови убийства и разрушения не забравяй ако имаш нещо в чугунената глава му бумеранга ВИНАГИ се връща

              • Валентин Вичев, аз съм шекел бе – хамасовец! Колко пъти да ви обяснявам, между бандеровците и хамасовците като теб – няма разлика! Помним!

            • Олег Генин чугунена комунистическа кратуна фен на убийства кефиш се на масови убийства рубладжия

          20. А. Не. Бе. Сичко. Е. Наред. Няма. Удари. От. Руска. Страна. Само. Вие. Удряте. Ако питаш. Зеленски Путин. Ще. Ви. Смачка. До. Последния. Нацис

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions