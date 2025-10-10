Руснаците громиха Киев цяла нощ, има масови прекъсвания на електричеството и пострадали

В нощта срещу петък руснаците нанесоха масиран въздушен удар по Киев с дронове-камикадзе „Шахед“. В резултат от атаката е повредена енергийна инфраструктура, а щети са понесли и жилищни сгради, съобщава УНИАН.
Към 07:45 местно време, съобщи кметът Виталий Кличко, се знае за 12 пострадали.
ДТЕК също така съобщи, че част от града е останала без ток. Енергийни инженери в момента работят по възстановяване на електрозахранването, първоначално на критична инфраструктура.
Според Държавната служба за извънредни ситуации, падащи отломки са причинили пожар в многоетажна сграда в Печорски район. Спасители са спасили 20 души, девет са ранени, а петима са прехвърлени на медици.
В Подолски и Деснянски райони отломки са паднали на открито, без да причиняват пожар или щети.
Кличко разясни, че поради удари по критична инфраструктура, левият бряг на града в момента е без ток. Има и проблеми с водоснабдяването.
„Енергетиците работят за възстановяване на електрозахранването. Ситуацията е трудна. Всички необходими служби са мобилизирани за справяне с нея“, заяви той.
Поради трудната енергийна ситуация, Киев в момента изпитва прекъсвания в движението на метрото. По-специално, движението от десния до левия бряг е спряно, а интервалите между влаковете са увеличени.
Например, влаковете по Червената линия ще се движат между станциите Академгородок и Арсенална на интервали от 6 минути.
По Синята линия влаковете ще се движат между станциите Герои Днепра и Теремки на интервали от 6 минути.
По Зелената линия влаковете ще се движат между станциите Сирец и Кловска на интервали от 7 минути. Движението на влаковете между станциите Славутич и Красний Хутор в момента е спряно.
Междувременно Укрзализница съобщи, че електрическият влак „Киевски кръг“ ще се движи по график, с възможни малки закъснения поради приоритетните влакове.
