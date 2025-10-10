Руските войски удариха концентрация на техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Черниговска област, съобщи източник на РИА Новости.

„В 12:56 и 13:54 ч. е имало атака срещу западния град Бахмач. Разузнавателните доклади показват, че тя е била насочена към складовете на предприятието „Агродом“, където се е намирала военна техника. Вторият удар е бил по машиностроителния завод „Надежда“, където преди това е била наблюдавана концентрация на верижна военна техника“, заяви събеседникът на агенцията.

Съобщава се и за други поразени цели:

Руската армия е ударила автомобилния монтажен завод в Кременчук в Полтавска област, където са се произвеждали безпилотни летателни апарати;

завод за монтаж на дронове е унищожен в контролираната от Киев част на Запорожка област;

машинно-технологична станция, където се ремонтира военна техника, и тренировъчен полигон на 1-ва танкова бригада са били ударени в Черниговска област.