Руснаците удариха концентрация на техника на ВСУ в Черниговска област и няколко военни завода

Руските войски удариха концентрация на техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Черниговска област, съобщи източник на РИА Новости.
„В 12:56 и 13:54 ч. е имало атака срещу западния град Бахмач. Разузнавателните доклади показват, че тя е била насочена към складовете на предприятието „Агродом“, където се е намирала военна техника. Вторият удар е бил по машиностроителния завод „Надежда“, където преди това е била наблюдавана концентрация на верижна военна техника“, заяви събеседникът на агенцията.
Съобщава се и за други поразени цели:
Руската армия е ударила автомобилния монтажен завод в Кременчук в Полтавска област, където са се произвеждали безпилотни летателни апарати;
завод за монтаж на дронове е унищожен в контролираната от Киев част на Запорожка област;
машинно-технологична станция, където се ремонтира военна техника, и тренировъчен полигон на 1-ва танкова бригада са били ударени в Черниговска област.
Дано областите,който не иска Путин да ги приключи по въздух!
Браво!
БРАВО НА ВЕЛИКАТА 🇷🇺РУСКА 🇷🇺АРМИЯ👏
Нали Украйна ги сваляше.
От 400 изстреляни дронове укрите са свалили 482!
ОХ!
Браво…
Супер!
Малко е!
Стилян Христов КОЕ. Е. МАЛКО. ТВОЯТ. МОЗАКЛИ. ЧЕ. НЕРЪЗБРАХА. ХОРАТА.
Krasimir Buchvarov , точките след всяка думичка 😁
Krasimir Buchvarov значе си много малоумен щом не си разбрал ххахаа
Павлина Джарова и буквар да му купим🤔
Angel Aleksov , само ще си дадем парите, а ефектът ще е нулев.
Стилян Христов Мозъка ти е малък!!
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!!!
Все повече такива новини да виждаме.
Ивайло Иванов Терзов Даа, време и Мацква да започне да гори!!
Браво братя
Бий Вова по нацистката гад