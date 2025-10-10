НА ЖИВО
          Самолет за Лондон кацна аварийно в Букурещ заради четирима пътници с интоксикация от дим

          Полет на British Airways от Истанбул за Лондон кацна аварийно на международното летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, след като четирима пътници получили интоксикация от вдишване на дим.

          „Самолет на авиокомпанията British Airways, извършващ полет по маршрут Истанбул–Лондон, поиска спешно кацане, тъй като четирима пътници се оплакаха от медицински проблеми. По първоначални данни изглежда, че става дума за интоксикация с дим,“ съобщиха от Националната компания на летищата.

          Самолетът, тип Airbus A320, е кацнал безопасно в 18:14 часа, а на борда веднага се е качил екип на румънската служба за спешна помощ SMURD, за да окаже медицинска помощ на засегнатите.

          На борда са пътували 142 пасажери. Засега властите не са уточнили източника на дима и какво точно е предизвикало инцидента.

