      събота, 11.10.25
          САЩ изпращат 200 войници в Израел за наблюдение на примирието в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Около 200 американски войници ще бъдат изпратени в Израел, за да подпомогнат и наблюдават изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Те ще бъдат част от международен екип, в който участват партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор.

          „Централното командване на САЩ ще създаде гражданско-военен координационен център в Израел,“ потвърдиха американски длъжностни лица.

          Израел одобри примирието с Хамас: войната в Газа приключва до 24 часа

          Новата структура ще има за цел да улеснява потока от хуманитарна помощ и да координира дейности по сигурността и логистиката в териториите, опустошени от двегодишната война.

          Този ход се разглежда като ключова стъпка в подкрепа на мирното споразумение, договорено с посредничеството на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, и е насочен към осигуряване на стабилност и възстановяване на региона.

