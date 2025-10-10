САЩ изпращат 200 войници в Израел за наблюдение на примирието в Газа

Около 200 американски войници ще бъдат изпратени в Израел, за да подпомогнат и наблюдават изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Те ще бъдат част от международен екип, в който участват партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор.
- Реклама -
„Централното командване на САЩ ще създаде гражданско-военен координационен център в Израел,“ потвърдиха американски длъжностни лица.
Новата структура ще има за цел да улеснява потока от хуманитарна помощ и да координира дейности по сигурността и логистиката в териториите, опустошени от двегодишната война.
Този ход се разглежда като ключова стъпка в подкрепа на мирното споразумение, договорено с посредничеството на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, и е насочен към осигуряване на стабилност и възстановяване на региона.
Около 200 американски войници ще бъдат изпратени в Израел, за да подпомогнат и наблюдават изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Те ще бъдат част от международен екип, в който участват партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор.
- Реклама -
„Централното командване на САЩ ще създаде гражданско-военен координационен център в Израел,“ потвърдиха американски длъжностни лица.
Новата структура ще има за цел да улеснява потока от хуманитарна помощ и да координира дейности по сигурността и логистиката в териториите, опустошени от двегодишната война.
Този ход се разглежда като ключова стъпка в подкрепа на мирното споразумение, договорено с посредничеството на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, и е насочен към осигуряване на стабилност и възстановяване на региона.
Да се смея ли, да плача ли или да ви тегля една ситна сръбска възхвалявайки майката ви!
Окупацията върви!
Една империя на ЗЛОТО ще „наблюдавала примирието“ в друга империя на ЗЛОТО!
Окупирана територия! Няма да изпуснат!