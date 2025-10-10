САЩ изпращат 200 войници в Израел за наблюдение на примирието в Газа

Около 200 американски войници ще бъдат изпратени в Израел, за да подпомогнат и наблюдават изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Те ще бъдат част от международен екип, в който участват партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор.

- Реклама -

„Централното командване на САЩ ще създаде гражданско-военен координационен център в Израел,“ потвърдиха американски длъжностни лица.

Новата структура ще има за цел да улеснява потока от хуманитарна помощ и да координира дейности по сигурността и логистиката в териториите, опустошени от двегодишната война.

Този ход се разглежда като ключова стъпка в подкрепа на мирното споразумение, договорено с посредничеството на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, и е насочен към осигуряване на стабилност и възстановяване на региона.