Седем министри от кабинета „Желязков“ излизат на парламентарен контрол

Общо седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол в петък, като първи на депутатските въпроси ще отговаря министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Към него са отправени девет въпроса, сред които теми за нерегламентирани сметища, почистване на речни корита, както и за щетите от пожара в защитената местност „Калимок – Бръшлен“.

След него на трибуната ще се изкачи регионалният министър Иван Иванов, към когото има осем въпроса, включително и едно питане за Околовръстното шосе на Пловдив.

Най-много въпроси – общо 11 – са отправени към вътрешния министър Даниел Митов.

Той ще коментира мерките на МВР за превенция и контрол върху купуването на гласове по време на частичните местни избори в община Пазарджик, които ще се проведат в неделя, 12 октомври. Девет от тези въпроси са зададени от депутати на „Възраждане“, а два – от

представители на ПП-ДБ.



Външният министър Георг Георгиев ще отговаря на един въпрос, свързан със забавяне на програмата за подпомагане на българските общности в чужбина.

Просветният министър Красимир Вълчев ще даде разяснение дали МОН планира въвеждането на единни правила или централизирани договори за телекомуникационни услуги в училищата.

Здравният министър Силви Кирилов ще бъде питан относно качеството на питейната вода в Кюстендил и региона.

Последен в днешния контрол ще участва министърът на културата Мариан Бачев, който ще отговаря на въпрос за липсата на финансиране на археологическите разкопки в резервата „Кабиле“ през тази година.