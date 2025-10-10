Седем министри от кабинета „Желязков“ излизат на парламентарен контрол

Общо седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол в петък, като първи на депутатските въпроси ще отговаря министърът на околната среда и водите Манол Генов.
- Реклама -
Към него са отправени девет въпроса, сред които теми за нерегламентирани сметища, почистване на речни корита, както и за щетите от пожара в защитената местност „Калимок – Бръшлен“.
След него на трибуната ще се изкачи регионалният министър Иван Иванов, към когото има осем въпроса, включително и едно питане за Околовръстното шосе на Пловдив.
Външният министър Георг Георгиев ще отговаря на един въпрос, свързан със забавяне на програмата за подпомагане на българските общности в чужбина.
Просветният министър Красимир Вълчев ще даде разяснение дали МОН планира въвеждането на единни правила или централизирани договори за телекомуникационни услуги в училищата.
Здравният министър Силви Кирилов ще бъде питан относно качеството на питейната вода в Кюстендил и региона.
Последен в днешния контрол ще участва министърът на културата Мариан Бачев, който ще отговаря на въпрос за липсата на финансиране на археологическите разкопки в резервата „Кабиле“ през тази година.
Общо седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол в петък, като първи на депутатските въпроси ще отговаря министърът на околната среда и водите Манол Генов.
- Реклама -
Към него са отправени девет въпроса, сред които теми за нерегламентирани сметища, почистване на речни корита, както и за щетите от пожара в защитената местност „Калимок – Бръшлен“.
След него на трибуната ще се изкачи регионалният министър Иван Иванов, към когото има осем въпроса, включително и едно питане за Околовръстното шосе на Пловдив.
Външният министър Георг Георгиев ще отговаря на един въпрос, свързан със забавяне на програмата за подпомагане на българските общности в чужбина.
Просветният министър Красимир Вълчев ще даде разяснение дали МОН планира въвеждането на единни правила или централизирани договори за телекомуникационни услуги в училищата.
Здравният министър Силви Кирилов ще бъде питан относно качеството на питейната вода в Кюстендил и региона.
Последен в днешния контрол ще участва министърът на културата Мариан Бачев, който ще отговаря на въпрос за липсата на финансиране на археологическите разкопки в резервата „Кабиле“ през тази година.