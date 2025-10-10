НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Седем министри от кабинета „Желязков“ излизат на парламентарен контрол

          Снимка: БГНЕС
          Общо седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол в петък, като първи на депутатските въпроси ще отговаря министърът на околната среда и водите Манол Генов.

          Към него са отправени девет въпроса, сред които теми за нерегламентирани сметища, почистване на речни корита, както и за щетите от пожара в защитената местност „Калимок – Бръшлен“.

          След него на трибуната ще се изкачи регионалният министър Иван Иванов, към когото има осем въпроса, включително и едно питане за Околовръстното шосе на Пловдив.

          Най-много въпроси – общо 11 – са отправени към вътрешния министър Даниел Митов.
          Той ще коментира мерките на МВР за превенция и контрол върху купуването на гласове по време на частичните местни избори в община Пазарджик, които ще се проведат в неделя, 12 октомври. Девет от тези въпроси са зададени от депутати на „Възраждане“, а два – от
          представители на ПП-ДБ.

          Външният министър Георг Георгиев ще отговаря на един въпрос, свързан със забавяне на програмата за подпомагане на българските общности в чужбина.

          Просветният министър Красимир Вълчев ще даде разяснение дали МОН планира въвеждането на единни правила или централизирани договори за телекомуникационни услуги в училищата.

          Здравният министър Силви Кирилов ще бъде питан относно качеството на питейната вода в Кюстендил и региона.

          Последен в днешния контрол ще участва министърът на културата Мариан Бачев, който ще отговаря на въпрос за липсата на финансиране на археологическите разкопки в резервата „Кабиле“ през тази година.

