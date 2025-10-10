СЕМ: Законодателите трябва да укрепват, а не да подкопават свободата на словото

Съветът за електронни медии (СЕМ) изрази изненада и тревога от бързата законодателна процедура, с която се приемат радикални предложения за промени в Наказателния кодекс, засягащи медиите и свободата на изразяване.

В официална позиция, публикувана на сайта на Съвета, се подчертава, че подобни действия могат да имат негативно въздействие върху медийната среда и да ограничат журналистическата работа.

„Публично оповестените предложения за промени в Наказателния кодекс следва да бъдат в съответствие с влезлия в сила Европейски акт за свободата на медиите, който предвижда засилени гаранции за защита на журналистите и свободата на словото,“ — се казва в позицията на СЕМ

Призив за баланс между личната неприкосновеност и обществения интерес

Медийният регулатор подчертава, че правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, така че да не се накърнява общественият интерес.

„Всякакви законодателни промени не следва да възпрепятстват пълноценната журналистическа работа,“ — пише още в становището

Готовност за експертна подкрепа

СЕМ изразява готовност да предостави своето експертно становище по бъдещи законопроекти, които пряко засягат медийната среда и свободата на изразяване.

Позицията идва, след като Комисията по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо четене предложението на партия „Има такъв народ“ за криминализиране на разпространението на информация за личния живот на граждани без тяхно съгласие, което предизвика остри реакции от журналистически и правозащитни организации.