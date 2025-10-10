НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Начало Спорт Други

          Шон Мърфи с разгром на ранкинг турнира Сиан Гран При в Китай

          Потенциално на полуфиналите англичанинът може да се изправи срещу седемкратния световен шампион Рони О'Съливан

          Снимка: www.facebook.com/snookerbulgaria
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Шон Мърфи постигна неочаквано гръмка победа над Кайрън Уилсън с 5-0 фрейма в мач от осминафиналите на ранкинг турнира Сиан Гран При в Китай.

          Така надпреварата ще има нов шампион след отпадането на „Воина“, който записа шест точки за целия двубой. Мърфи доминира от самото начало и на почивката водеше с 4-0 за по-малко от час игра след брейкове от 74, 141, 133 и 84 точки. Още веднъж серия от 84 го прати на четвъртфиналите в турнира, където го чака победителят от двойката Оливър Лайнс – Дзюнхуей Дин.

          Потенциално на полуфиналите може да се изправи срещу седемкратния световен шампион Рони О’Съливан, който по-късно днес се изправя срещу вицешампиона от Крусибъл през 2024 Джак Джоунс от Уелс.

          Гари Уилсън чака спечелилия този двубой след категоричното си 5-0 над китаеца Гуоцян Хъ, който в предишния кръг елиминира Нийл Робъртсън.

          

