Швеция закупува нови системи срещу дронове

Пол Йонсон, шведският министър на отбраната, обяви, че 3,5 млрд. шведски крони (367,11 млн. долара) ще бъдат инвестирани от Швеция за закупуването на нови системи срещу дронове, предаде Ройтерс.

„В последно време имаше нарушения (на въздушното пространство) и бяха забелязвани дронове, които ни припомниха, че заплахите по въздух заемат все по-голяма роля в съвременния начин за водене на война", написа Йонсон в социалната мрежа Х.

Шведският военен министър допълни още, че скандинавската страна, членка на НАТО, ще закупи системи за сваляне на безпилотни летателни апарати, ще разположи дронове-прехващачи в авиобазите си и ще инсталира сензори за заглушаване.

В европейското въздушно пространство дронове се забелязват все по-често през последните седмици, което причини безпокойство, а някои политици в пряк текст обозначиха инцидентите като руски хибридни атаки. Русия отрече да има общо с това.