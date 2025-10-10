Симеон Сакскобурготски продаде царския дворец в град Баня на роден бизнесмен

Бившият премиер и цар Симеон Сакскобургготски е продал царския дворец в град Баня на бизнесмена Георги Самуилов. Сделката е сключена в края на септември за 2,5 милиона лева.
Сградата, построена през 1929 г. по проект на архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов, е единствената частна къща, изградена от цар Борис III, и е сред шестте имота на фамилията Кобургготски.
След продажбата, от гражданското сдружение „Заедно за град Баня“ са изпратили писмо до президента, Народното събрание и Министерския съвет, с настояване държавата да придобие имота и да се погрижи за неговото управление.
Новият собственик Георги Самуилов заяви, че още не е решил какво ще прави с имота, като подчерта, че покупката е частна инвестиция и тепърва ще обмисля възможностите за развитие на двореца.
Трябва някой да си узакони парите
Саксите съсипваха Полша цели векове. По-голяма паплач от Сакси и Кобурги няма.
Свършили са се парите за живуркане в Испания…
13 години го продаваше……и точно когато свършват българските хартишки….хоп !
Сега ще се излее един бетон и после ще кажат съсипаха двореца на Симеон, но реално така наречение цар е виновен, като играе по казината и му трябват пари
Пак е задлъжнял на комар , а на ония не им пука дали си „цар“
За да може дъщеря му да ги изпие и да ги изиграе на комар.Най голямата глупост и далавера беше връщането на Симеон в България.
Asen Kotakov нагласено от Ахмед Доган за да приключи с ОДС
Оправи и нея за 800 дни, както държавата ….! 😉 ахахаха