      събота, 11.10.25
          Симеон Сакскобурготски продаде царския дворец в град Баня на роден бизнесмен

          Бившият премиер и цар Симеон Сакскобургготски е продал царския дворец в град Баня на бизнесмена Георги Самуилов. Сделката е сключена в края на септември за 2,5 милиона лева.

          Сградата, построена през 1929 г. по проект на архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов, е единствената частна къща, изградена от цар Борис III, и е сред шестте имота на фамилията Кобургготски.

          След продажбата, от гражданското сдружение „Заедно за град Баня“ са изпратили писмо до президента, Народното събрание и Министерския съвет, с настояване държавата да придобие имота и да се погрижи за неговото управление.

          Новият собственик Георги Самуилов заяви, че още не е решил какво ще прави с имота, като подчерта, че покупката е частна инвестиция и тепърва ще обмисля възможностите за развитие на двореца.

