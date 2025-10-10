Сингапур обеси мъж заради 52 грама хероин

Тази седмица Сингапур приведе в изпълнение поредната смъртна присъда. 38-годишният Панир Селвам Прантаман, син на малайзийски пастор, беше обесен за притежание на 52 грама хероин, пише BILD.

Панир беше арестуван през 2014 г., след като беше заловен с наркотици. Семейството му се бори за живота му в продължение на няколко години: адвокатите подадоха няколко жалби и дори молба за президентско помилване, но без резултат.

Законите на Сингапур са безмилостни: притежанието на повече от 15 грама хероин или 500 грама канабис се наказва със смъртно наказание.

Панир твърди, че не е знаел, че пренася наркотици. В килията на осъдените на смърт той пише песни и поезия. Приятели го описват като тих, мил и религиозен човек.

„Неразбираемо е как някой може да бъде убит за 52 грама“, заяви активист против смъртното наказание в Сингапур.

Въпреки глобалните критики, Сингапур продължава да защитава смъртното наказание. Властите твърдят, че това е единственият начин да се защити страната от наркотиците. Организациите за защита на правата на човека, включително Amnesty International, обаче наричат ​​това „държавно насилие без никаква ефективност“, подчертавайки, че няма доказателства, че смъртното наказание ефективно възпира трафика на наркотици.