Сингапур обеси мъж заради 52 грама хероин

Тази седмица Сингапур приведе в изпълнение поредната смъртна присъда. 38-годишният Панир Селвам Прантаман, син на малайзийски пастор, беше обесен за притежание на 52 грама хероин, пише BILD.
- Реклама -
Панир беше арестуван през 2014 г., след като беше заловен с наркотици. Семейството му се бори за живота му в продължение на няколко години: адвокатите подадоха няколко жалби и дори молба за президентско помилване, но без резултат.
Законите на Сингапур са безмилостни: притежанието на повече от 15 грама хероин или 500 грама канабис се наказва със смъртно наказание.
Панир твърди, че не е знаел, че пренася наркотици. В килията на осъдените на смърт той пише песни и поезия. Приятели го описват като тих, мил и религиозен човек.
„Неразбираемо е как някой може да бъде убит за 52 грама“, заяви активист против смъртното наказание в Сингапур.
Въпреки глобалните критики, Сингапур продължава да защитава смъртното наказание. Властите твърдят, че това е единственият начин да се защити страната от наркотиците. Организациите за защита на правата на човека, включително Amnesty International, обаче наричат това „държавно насилие без никаква ефективност“, подчертавайки, че няма доказателства, че смъртното наказание ефективно възпира трафика на наркотици.
Тази седмица Сингапур приведе в изпълнение поредната смъртна присъда. 38-годишният Панир Селвам Прантаман, син на малайзийски пастор, беше обесен за притежание на 52 грама хероин, пише BILD.
- Реклама -
Панир беше арестуван през 2014 г., след като беше заловен с наркотици. Семейството му се бори за живота му в продължение на няколко години: адвокатите подадоха няколко жалби и дори молба за президентско помилване, но без резултат.
Законите на Сингапур са безмилостни: притежанието на повече от 15 грама хероин или 500 грама канабис се наказва със смъртно наказание.
Панир твърди, че не е знаел, че пренася наркотици. В килията на осъдените на смърт той пише песни и поезия. Приятели го описват като тих, мил и религиозен човек.
„Неразбираемо е как някой може да бъде убит за 52 грама“, заяви активист против смъртното наказание в Сингапур.
Въпреки глобалните критики, Сингапур продължава да защитава смъртното наказание. Властите твърдят, че това е единственият начин да се защити страната от наркотиците. Организациите за защита на правата на човека, включително Amnesty International, обаче наричат това „държавно насилие без никаква ефективност“, подчертавайки, че няма доказателства, че смъртното наказание ефективно възпира трафика на наркотици.
ДА, смъртното наказание ефективно възпира трафика на наркотици. Ако това го имаше в БГ, улиците щяха да са по безопасни.
Много правилно решение
Petkov Kanio Трябва да се отнася и за крадците като БОРИСОВ. Хванат в кражба да му режат ръцете
Само така
Това ако го въведат във Нидерландия….99%….от населението ще …….🤣🤣🤣
А у нас злоупотреби за милиарди КОГАААА?
Това е решение избиват дилърите и нямат проблем с наркоманите
Добре де, ама като няма дилъри, които да зарибяват нови наркомани… откъде ще дойдат наркоманите?
Нормално
Така и трябва. Не да ги дондуркаме че и храним
То иначе няма оправия
Не си представям там да открият бивш премиер с пари,кюлчета злато и патлак. Майко мила.
Трябва да го приемат и в България.
Така ще се преборят с наркоманията
Евала , така трябва
Навсякъде трябва да е така !
The way you write feels personal and authentic.