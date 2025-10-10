Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев, обвинен в участие в организирана престъпна група и корупция.

По време на заседанието прокуратурата представи нови разпити, включително показания на анонимен свидетел, проведен ден преди заседанието. От защитата обаче посочиха, че част от разпитите вече са били част от разследването и не могат да се считат за нови доказателства. Съдът отбеляза, че нито един от тези разпити все още не е официално приобщен към материалите по делото.

В пледоарията си адвокатът на Коцев, Николай Владимиров, оспори достоверността на показанията на свидетелката Пламенка Димитрова, като заяви, че нейните твърдения са противоречиви и мотивирани от предишни обществени поръчки, които според него изглеждат нередовни.

Владимиров изтъкна, че съдът вече е освободил под домашен арест двама съобвиняеми – общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов – по същото обвинение, и поиска същото отношение и към неговия подзащитен. „Благомир Коцев има постоянен адрес и е избран от гражданите на Варна. Няма причина да се смята, че би се укрил или извършил ново престъпление“, аргументира се той.

От своя страна прокурор Виолета Станчева заяви, че няма основания за промяна на мярката, тъй като не са представени нови доказателства, които да разколебаят съда в първоначалното му решение. Според нея рискът Коцев да извърши друго престъпление остава висок поради естеството на обвинението и броя на замесените лица.

Прокурор Ангел Кънев допълни, че показанията на двама свидетели – Ивелин и Николай Иванови – описват идентична престъпна схема, чрез която са искани пари. Той подчерта, че защитеният свидетел е поискал анонимност от страх за живота си.

Кънев уточни, че макар опасност от укриване да няма, „обоснованото предположение за извършено престъпление от страна на Коцев остава напълно валидно“. По думите му, по-лека мярка би му позволила да използва служебното си положение и достъпа до общински архиви, което би могло да затрудни разследването.

В края на заседанието Благомир Коцев заяви, че не разбира защо се намира в тази ситуация и помоли за по-лека мярка, за да може да бъде със семейството си.

Съдът ще обяви решението си след съвещание.