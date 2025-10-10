НА ЖИВО
          СРП обвини двама за измама с фалшиви наеми на ваканционен имот в Гърция

          Снимка: БГНЕС
          Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж и 42-годишна жена за схема с фалшиви резервации на апартамент под наем в Република Гърция.

          По данни на разследването, през май 2025 г. обвиняемите А.К. и В.П. събуждали заблуждение у десетки лица, че могат да резервират ваканционен имот за лятото на 2025 г. Пострадалите превеждали авансови суми между 100 и 300 евро по сметка в чужда банка, като им било обещано, че сумите ще се приспаднат от крайния наем. След плащането контактът прекъсвал.

          След сигнал от един от пострадалите е образувано досъдебно производство. По-късно са постъпили сигнали от хора от цялата страна. Под ръководството на СРП е проведена акция на Дирекция „Киберпрестъпност“ – ГДБОП, при която А.К. и В.П. са задържани.

          Обвинения и санкции:

          • А.К. (многократно осъждан) е привлечен за престъпление по чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ НК, с предвидено наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.
          • В.П. е привлечена по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, с предвидено наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години.

          С постановление на наблюдаващ прокурор двамата са задържани до 72 часа, предвид реална опасност да извършат ново престъпление. Предстои внасяне на искане в съда за мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

