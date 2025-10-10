Свлачище затвори участък от пътя Русе – Бяла  

Свличане на земна маса затвори пътя в посока Русе по първокласния път I-5 Русе – Бяла днес.

Инцидентът е отдясно на пътното платно при 37-и км. в посока към Русе. На място са областният управител Драгомир Драганов и директорът на Областното пътно управление инж. Стамен Савов, а също и екипи на полицията. Драганов обясни, че до свлачището се е стигнало след обилните валежи през последните денонощия, които достигнаха близо 300 л/ кв. м. Свлачището е до границите на пътя и има опасност от пропадане на платното. Затова е затворена лентата за движение. Затова е въведен временно обходен маршрут по третокласен път III-501 Борово – Две могили. На разклона на село Батишница има полицейски екип, който връща движението обратно на главния път към Русе.

Пътуващите в посока Бяла нямат ограничение на движението. Участъкът е обозначен с пътни знаци. Почистването на земната маса ще се осъществи през светлата част на денонощието. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да спазват поставената сигнализация по обходния маршрут. Ситуацията се следи на терен от областния управител.