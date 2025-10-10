Терзиев дава боклука на турци, очаква нормализация в рамките на седмица

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да подпише договор за необосновано висока цена за сметоизвозване, каквато е предложената от частни фирми — 420 лв. на тон. По думите му, прогнозната цена на общината е 166 лв. на тон, като най-вероятно договор ще бъде подписан с турска компания, която отговаря на тази стойност.

Терзиев съобщи в ефира на NOVA, че „Софекострой“ ще поеме сметоизвозването в „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“, а до няколко месеца дружеството ще изгради пълна структура за почистване. В момента в двата кризисни района работят 5–6 камиона, като броят им ще достигне необходимите 12–14 до дни.

Кметът посочи, че няма нужда от държавна помощ, тъй като техниката постепенно се увеличава. Той подчерта, че общината следи стриктно качеството и честотата на почистването, а целта е да се гарантира конкуренция и да се избегнат картелни практики.

Терзиев допълни, че някои фирми умишлено се опитват да създадат криза, но ситуацията ще бъде нормализирана в рамките на седмица. Той призова софиянци да изхвърлят отпадъците разделно, тъй като това подпомага околната среда и намалява натиска върху системата.

На 4 октомври кварталите „Люлин“ и „Красно село“ останаха без фирма за сметоизвозване, след отказа на общината да подпише нов договор на завишени цени. Общинският съвет вече отпусна 9 млн. лв. на „Софекострой“ за закупуване на техника, с която дружеството да поеме обслужването на районите.