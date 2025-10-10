Терзиев дава боклука на турци, очаква нормализация в рамките на седмица

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да подпише договор за необосновано висока цена за сметоизвозване, каквато е предложената от частни фирми — 420 лв. на тон. По думите му, прогнозната цена на общината е 166 лв. на тон, като най-вероятно договор ще бъде подписан с турска компания, която отговаря на тази стойност.
Терзиев съобщи в ефира на NOVA, че „Софекострой“ ще поеме сметоизвозването в „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“, а до няколко месеца дружеството ще изгради пълна структура за почистване. В момента в двата кризисни района работят 5–6 камиона, като броят им ще достигне необходимите 12–14 до дни.
Кметът посочи, че няма нужда от държавна помощ, тъй като техниката постепенно се увеличава. Той подчерта, че общината следи стриктно качеството и честотата на почистването, а целта е да се гарантира конкуренция и да се избегнат картелни практики.
Терзиев допълни, че някои фирми умишлено се опитват да създадат криза, но ситуацията ще бъде нормализирана в рамките на седмица. Той призова софиянци да изхвърлят отпадъците разделно, тъй като това подпомага околната среда и намалява натиска върху системата.
На 4 октомври кварталите „Люлин“ и „Красно село“ останаха без фирма за сметоизвозване, след отказа на общината да подпише нов договор на завишени цени. Общинският съвет вече отпусна 9 млн. лв. на „Софекострой“ за закупуване на техника, с която дружеството да поеме обслужването на районите.
Ivailo Filchev Най добрия кмет!
Ivailo Filchev аман от тъпанари
Евгения Василева нали и аз това казвам
Ivailo Filchev лягай тогава, вместо да ръсиш още тъпотии
Евгения Василева ти се придържай към сектата, не говори с непознати извън сектата, там съмишленици нямаш
Терзиев прави добро за столицата мафията и прасетата искат да го смачкат.Така се пада на софиянци мафията и кочината да ги командва и краде.
Няма значение турци ли са българи ли са.Важно е колко ще плащат Софиянци за извозване на боклука им.Ниската цена и прозрачния избор трябва да е критерият.
Турците са си изчистили боклуците та ще чистата нашите !!!
Ivanka UrukovaИстанбул е по голям по население от България но е чисто
Снежанка Велева Чисто е през деня ,но вечер е мръсно до колене.Освен това Турция не е само Истанбул.
Защо,толкова ли няма български фирми да са лоялни че имат доверие на чужди хора,всекий си защитава интереса.не се ли знае ще им излезе нагорнище после..
Гена Георгиева от къде падате госпожа?
Yavor Tsvetanov къде живеем и къде са нашите интереси.ами да отидат наши фирми у тях ама хората не са глупави..
Гена Георгиевамного златни излизат шуробаджинашките БГ фирми, златни на данъкоплатците,така и с пътищата по скъпи от Швейцарски проект качество 0!
Yavor Tsvetanov Ами сигурно от Африка да дойдат ще е по на сметка,алчността и корупцията граници нямат защото тях не ги ловят законите..
А кой допуща да съществуват такива,закони има на хартия но неин изгодно да ги спазват някой,имаме нужда от пълна промяна да се премахнат корупциите до кога ще търпим от лошо по лошо става.
Гена Георгиева Таки ли искаш?
Браво, кмете!