      събота, 11.10.25
          Общество

          Терзиев дава боклука на турци, очаква нормализация в рамките на седмица

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да подпише договор за необосновано висока цена за сметоизвозване, каквато е предложената от частни фирми — 420 лв. на тон. По думите му, прогнозната цена на общината е 166 лв. на тон, като най-вероятно договор ще бъде подписан с турска компания, която отговаря на тази стойност.

          Терзиев съобщи в ефира на NOVA, че „Софекострой“ ще поеме сметоизвозването в „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“, а до няколко месеца дружеството ще изгради пълна структура за почистване. В момента в двата кризисни района работят 5–6 камиона, като броят им ще достигне необходимите 12–14 до дни.

          Кметът посочи, че няма нужда от държавна помощ, тъй като техниката постепенно се увеличава. Той подчерта, че общината следи стриктно качеството и честотата на почистването, а целта е да се гарантира конкуренция и да се избегнат картелни практики.

          Терзиев допълни, че някои фирми умишлено се опитват да създадат криза, но ситуацията ще бъде нормализирана в рамките на седмица. Той призова софиянци да изхвърлят отпадъците разделно, тъй като това подпомага околната среда и намалява натиска върху системата.

          На 4 октомври кварталите „Люлин“ и „Красно село“ останаха без фирма за сметоизвозване, след отказа на общината да подпише нов договор на завишени цени. Общинският съвет вече отпусна 9 млн. лв. на „Софекострой“ за закупуване на техника, с която дружеството да поеме обслужването на районите.

          18 КОМЕНТАРА

          3. Терзиев прави добро за столицата мафията и прасетата искат да го смачкат.Така се пада на софиянци мафията и кочината да ги командва и краде.

          4. Няма значение турци ли са българи ли са.Важно е колко ще плащат Софиянци за извозване на боклука им.Ниската цена и прозрачния избор трябва да е критерият.

          6. Защо,толкова ли няма български фирми да са лоялни че имат доверие на чужди хора,всекий си защитава интереса.не се ли знае ще им излезе нагорнище после..

              • Yavor Tsvetanov къде живеем и къде са нашите интереси.ами да отидат наши фирми у тях ама хората не са глупави..

              • Гена Георгиевамного златни излизат шуробаджинашките БГ фирми, златни на данъкоплатците,така и с пътищата по скъпи от Швейцарски проект качество 0!

              • Yavor Tsvetanov Ами сигурно от Африка да дойдат ще е по на сметка,алчността и корупцията граници нямат защото тях не ги ловят законите..

            • А кой допуща да съществуват такива,закони има на хартия но неин изгодно да ги спазват някой,имаме нужда от пълна промяна да се премахнат корупциите до кога ще търпим от лошо по лошо става.

