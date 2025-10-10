The Telegraph: Русия се задавя в нефтена криза, Путин може да тръгне ва банк

Руският президент Владимир Путин се е озовал в най-трудната ситуация от началото на управлението си: икономическата война изтощава Русия по-бързо, отколкото армията набира позиции на фронтовата линия. Лятната офанзива, която Кремъл смяташе за повратна точка, се провали: Русия губи около 800 войници дневно, без да напредва нито с една крачка, пише Амброуз Еванс-Причард, редактор на секцията за глобална икономика на The Telegraph.

„Руснаците продължават да атакуват с дронове, но не постигат нито една стратегическа цел“, казва бившият украински министър на отбраната Андрей Загороднюк.

Украински дронове достигат сърцето на Русия

Серия от прецизни украински удари по петролни рафинерии на практика парализира значителна част от руския енергиен сектор. Според „Нафтогаз“ 38% от основния капацитет за рафиниране на петрол на страната е извън експлоатация.

Най-значителният удар е нанесен тази седмица: украински дрон е ударил нефтопреработвателната рафинерия Антипински в Западен Сибир, на две хиляди километра от фронтовата линия.

„Русия не може да защити тези активи. Това шокира мнозина, защото не вярваха, че Украйна е способна на толкова дълбоки атаки“, подчерта Загороднюк.

Заради разрушените рафинерии Русия е принудена да внася гориво от Китай, Корея и Беларус. Междувременно 20 региона на страната въведоха нормиране на горивата, а бензиностанциите ограничават продажбите на бензин до 30 литра.

Петролната индустрия, някога основният източник на приходи за бюджета, е в криза: производството е спаднало до 9 милиона барела на ден, а приходите от износ са паднали до тригодишно дъно от 546 милиона евро на ден.

Анализаторите на Goldman Sachs прогнозират, че падащите цени на петрола биха могли допълнително да намалят производството до 7,5 милиона барела на ден. За Кремъл това означава намалени валутни приходи и фискален колапс.

С нарастването на дефицита руският бюджет прибягва до отчаяни мерки. Кремъл дори обмисля въвеждането на „данък паразитизъм“ за тези, които не работят. Междувременно банките са принудени да отпускат заеми на отбранителната промишленост, което само ускорява финансовата криза.

Западът се страхува от нов етап на войната

Въпреки неуспехите на фронтовата линия, руската военна икономика все още работи с пълен капацитет и анализаторите се опасяват, че Путин може да прибегне до нова ескалация, за да избегне поражение.

„Той винаги вдига летвата, когато нещата вървят зле. Вероятността от ескалация на войната в Европа сега е изключително висока“, предупреждава Загороднюк.

Потенциалните цели включват Молдова, Сувалкския коридор или дори Нарва, Естония, където по-голямата част от населението е етнически руснаци.

Още една опасност представлява евентуален неписан пакт между Москва и Пекин. Според източници от службите за сигурност, Си Дзинпин подкрепя Русия, за да предотврати фокусирането на САЩ изцяло върху Китай.

„Пекин се нуждае Русия да остане във войната“, заяви открито китайският външен министър Ван И по време на среща с представители на ЕС през юли.

Загороднюк сравнява настоящата ситуация с Кримската война от XIX век, когато Русия загуби не поради военно поражение, а поради икономическо изтощение. Тогава цар Николай I също е надценил силите си и в крайна сметка е бил принуден да приеме унизителни условия на капитулация.

Загороднюк твърди:

„Часовникът тиктака за Путин. И именно това обратно броене прави настоящия момент най-опасния за Европа от десетилетия“.