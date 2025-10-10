„Трите лъва“ приключиха Уелс още през първото полувреме

Англия надви с лекота Уелс с 3:0 в приятелска среща на „Уембли“. Възпитаниците на Томас Тухел си свършиха работата за 20 минути до почивката.

В отсъствието на капитана Хари Кейн, Морган Роджърс вкара след 180 секунди игра. Малко по-късно съотборникът му в Астън Вила Оли Уоткинс покачи на 2:0, преди Букайо Сака да оформи класиката, а с това и крайния резултат.

За „Трите лъва“ предстои гостуване на Латвия в световна квалификация във вторник. До момента отборът няма грешна стъпка в първите си пет мача и е без допуснат гол.

Уелсците от своя страна посрещат Белгия.