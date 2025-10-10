НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          „Трите лъва“ приключиха Уелс още през първото полувреме

          За Англия предстои гостуване на Латвия в световна квалификация във вторник

          0
          42
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Англия надви с лекота Уелс с 3:0 в приятелска среща на „Уембли“. Възпитаниците на Томас Тухел си свършиха работата за 20 минути до почивката.

          - Реклама -

          В отсъствието на капитана Хари Кейн, Морган Роджърс вкара след 180 секунди игра. Малко по-късно съотборникът му в Астън Вила Оли Уоткинс покачи на 2:0, преди Букайо Сака да оформи класиката, а с това и крайния резултат.

          За „Трите лъва“ предстои гостуване на Латвия в световна квалификация във вторник. До момента отборът няма грешна стъпка в първите си пет мача и е без допуснат гол.

          Уелсците от своя страна посрещат Белгия.

          Англия надви с лекота Уелс с 3:0 в приятелска среща на „Уембли“. Възпитаниците на Томас Тухел си свършиха работата за 20 минути до почивката.

          - Реклама -

          В отсъствието на капитана Хари Кейн, Морган Роджърс вкара след 180 секунди игра. Малко по-късно съотборникът му в Астън Вила Оли Уоткинс покачи на 2:0, преди Букайо Сака да оформи класиката, а с това и крайния резултат.

          За „Трите лъва“ предстои гостуване на Латвия в световна квалификация във вторник. До момента отборът няма грешна стъпка в първите си пет мача и е без допуснат гол.

          Уелсците от своя страна посрещат Белгия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Исландия загуби от Украйна в истинско шоу с цели 8 гола

          Станимир Бакалов -
          Украйна извоюва зрелищна победа с 5:3 като гост на Исландия в мач от третия кръг на световните квалификации в група „D“. Срещата предложи истински...
          Спорт

          Франция се разходи за лесна победа

          Станимир Бакалов -
          Франция победи лесно Азербайджан с 3:0 в мач от Група D на световните квалификации. "Петлите" са лидери в групата с девет точки, следвани от Украйна...
          Спорт

          Швейцария върви по график и без грешка

          Станимир Бакалов -
          Швейцария продължава да действа по график в световните квалификации. "Кръстоносците" спечелиха визитата си в Швеция с 2:0. Те вече имат три победи от три...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions