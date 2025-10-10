Украински депутат: Назрява Трета световна война, Киев трябва да се нагърби с историческата мисия да организира преговори между САЩ, Китай и Индия

Народният депутат на Украйна Данило Хетманцев пише за нарастващата заплаха от Трета световна война и в тази връзка призовава за деескалация и преговори за прекратяване на войната с участието на САЩ, Китай и Индия, предава украинското издание „Страна“.

Той смята, че Украйна може да поеме „историческата мисия“ да инициира подобни преговори и да намери дипломатически изход от конфликта.

„Расте рискът конфликтът да се разшири, което да доведе до вероятно избухване на пълномащабна световна война с непредсказуеми последици. Нашествията на дронове в европейски градове, преминаването на границите на ЕС от руски бойни самолети и засилването на атаките срещу украинската енергетика и инфраструктура потвърждават, че вероятността за подобно развитие е далеч от нула“, пише ръководителят на данъчната комисия на Радата.

Той смята пътя на ескалация и „повишаване на залозите“, дори ако в крайна сметка доведе до преговори, за изключително опасен.

„Като всеки, който е загрижен за мира и се стреми да спре кръвопролитията, аз гледам на този сценарий с дълбока загриженост. Ескалацията, дори ако в крайна сметка доведе до преговори, е изключително опасна. Рискът в даден момент по време на това „повишаване на залозите“ ескалацията да излезе извън контрол е изключителен. Вярвам, че предотвратяването на подобно развитие е историческата мисия на Украйна. Трябва да насочим ситуацията към дипломация и да смекчим рисковете чрез преговори, особено за нашата страна. Трябва да се обърнем към световните лидери, за да предотвратим нещо непоправимо. Трябва да започнем дипломатически контакти с Китай и Индия, които в момента са лидерите на Глобалния Юг. Техните динамични икономики нямат интерес от световни войни“, пише Гетманцев.

Според него „пътят към целта рядко е права линия. И където има две крачки напред, винаги може да има крачка назад. Основното е да се избегне оставянето на пропаст след себе си.“