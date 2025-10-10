Украински депутат: Назрява Трета световна война, Киев трябва да се нагърби с историческата мисия да организира преговори между САЩ, Китай и Индия

Народният депутат на Украйна Данило Хетманцев пише за нарастващата заплаха от Трета световна война и в тази връзка призовава за деескалация и преговори за прекратяване на войната с участието на САЩ, Китай и Индия, предава украинското издание „Страна“.
Той смята, че Украйна може да поеме „историческата мисия“ да инициира подобни преговори и да намери дипломатически изход от конфликта.
„Расте рискът конфликтът да се разшири, което да доведе до вероятно избухване на пълномащабна световна война с непредсказуеми последици. Нашествията на дронове в европейски градове, преминаването на границите на ЕС от руски бойни самолети и засилването на атаките срещу украинската енергетика и инфраструктура потвърждават, че вероятността за подобно развитие е далеч от нула“, пише ръководителят на данъчната комисия на Радата.
Той смята пътя на ескалация и „повишаване на залозите“, дори ако в крайна сметка доведе до преговори, за изключително опасен.
„Като всеки, който е загрижен за мира и се стреми да спре кръвопролитията, аз гледам на този сценарий с дълбока загриженост. Ескалацията, дори ако в крайна сметка доведе до преговори, е изключително опасна. Рискът в даден момент по време на това „повишаване на залозите“ ескалацията да излезе извън контрол е изключителен. Вярвам, че предотвратяването на подобно развитие е историческата мисия на Украйна. Трябва да насочим ситуацията към дипломация и да смекчим рисковете чрез преговори, особено за нашата страна. Трябва да се обърнем към световните лидери, за да предотвратим нещо непоправимо. Трябва да започнем дипломатически контакти с Китай и Индия, които в момента са лидерите на Глобалния Юг. Техните динамични икономики нямат интерес от световни войни“, пише Гетманцев.
Според него „пътят към целта рядко е права линия. И където има две крачки напред, винаги може да има крачка назад. Основното е да се избегне оставянето на пропаст след себе си.“
Много руска гмеж има в България. Докато не се изхвърли където й е мястото сме под заплаха. Украйна била виновна?! Това могат да твърдят малоумници и руската пропаганда. Като са били „тероризани“ руснаци в Украйна да сте чули да е имало обичайните дипломатически действия- йок, а? Само празноглави могат да вярват на евтини пропаганди от Кремъл.
Я стига руски миризливи партенки че украинци убиват руснаци. След като изгониха руската марионетка Янукович и тя избяга при господарите си в Москва, почнаха да бъркат ситуацията и източна Украйна. Първо с бивши кагебейци и военни диверсанти после зелени човечета без оличителни знаци, стигнаха до открита интервенция. Какво да прави една суверенна държава да остави агресора ли? Ако влезе някой съсед у нас какво ще правите продажници ще им дадете страната. Те не нападнаха, руснаците ги удариха. И не разлайвайте кучетата че много руски имоти има у нас и много руснаци да не ни спретнат едно берзо СВО под предлог че ги защитават в нашета къщичка.
Абсолютно!!!
Не лъжи за некакви дребни центове.
както мъдро е казано Есть фашисти — есть проблема, нет украина — нет проблемы! и мир и спокойствие за региона и света
Те в селото го нещат, той за попската дъщеря пита.
И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ 2600 ГОДИНИ….
Историческата мисия е че Украйна ще изчезне
Без русия няма да стане нали
2
И защо посредници?!
А може и това да е идеята за златният милиард
Третата световна война не само приближава, но вече е започнала. Просто кулминацията, в която ще бъде избита по-голямата част от човечеството все още не е дошла. Но че Украйна може да намери дипломатически изход от нея е ирационална безсмислица, защото Украйна е отговорна за нея. Това е все едно да очакваш от Хитлер да спаси евреите.
Войната е между Русия и сегашната Украйнска власт.Не бива да замесват и трети страни ,нека ВСУ да си правят сметка щом воюват !
Asen Pavlov, не е така!
Стига сте платили страхливците…..
Алтернатива за Германия (AfD) предизвика силни политически реакции с ново остро изказване по темата за войната в Украйна. Съпредседателят на партията Алис Вайдел заяви, че ако германските управляващи толкова силно подкрепят продължаването на конфликта, „нека отидат и се бият сами“.
Тя призова канцлера Фридрих Мерц, вицеканцлера и представители на управляващите фракции да заминат на фронта в Украйна и лично да служат във въоръжените сили, вместо да „вкарват страната в ескалация“.
Същите коментари е имало и във Великобритания преди да се намеси във войната срещу Хитлер.
Не само Киев а и Украйна трябва да изчезнат от картата на света та да има мир и това ще се случи всичко друго е празни приказки!!
Дени Валя А не е ли по-добре Москва да спре войната и да се оттегли?
Nikolay Petrov Не не е и няма как да се оттегли…Украйна от 2014година насам избива руския народ в Украйна явно не знаете,че в Украйна има руснаци…Няма Украйна изкуствено създадена държава на руска и полска земя!!Редно е руснаците и поляците ще си вземат земята!!
Отдавна независими международни комисии опровергаха тези твърдения. Не продължавайте да вярвате на руска военна пропаганда!
Като комисиите за Буча дето труповете с пушеха цигара.Комисии ама друг път.
Дени Валя Колко руснака от двете страни на фронта загинаха за последните 43 месеца?
Nikolay Petrov Украйнците почнаха тази война руснаците ще я довършат до полска граница..
Руснаците не само че губят на фронта, но вече са влошили отношенията си с целия свят за векове напред. Населението им е алкохолизирано и живее в нищета, но си обичат Вова, който ги набута в този батак. Нещастници!!
Дени Валя Не лъжете.
Украйна се бореше със сепаратистите на своя територия.
Не Ви стиска да отговорите колко руснака са убити в защита на руснаците!
Дени Валя бла бла бла
Чупка.
Мяу,Мяу,Мяу … Чупка! … в кръста
Приятелю, когато в едно семейство има малтретиране на деца и жена и т. н. искате да се намеси някоя институция, да освободи малтретираните от терора и да затвори изверга в пандиза! Нали така? Това в общество! А когато в усрайна малтретираха населението и някой дойде да го спаси (спомни си Алея на Ангелите, палените живи Българи и т. н.)… нещо не сте доволни ! Що така бе? Що избирателно?
Това отдавна се доказа от външни наблюдатели, че да врели-некипели. Елементарна и плитка руска пропаганда.
Странно е искането на този уСССССССраински депутат. Иска без да се срещне с руски представители други държави да решават… Явно този уССССССССССраински депутат се е докопал до субстанциите на наркомана зеленски!
