НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински депутат: Назрява Трета световна война, Киев трябва да се нагърби с историческата мисия да организира преговори между САЩ, Китай и Индия

          39
          9919
          Трета световна война
          Трета световна война
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Народният депутат на Украйна Данило Хетманцев пише за нарастващата заплаха от Трета световна война и в тази връзка призовава за деескалация и преговори за прекратяване на войната с участието на САЩ, Китай и Индия, предава украинското издание „Страна“.

          - Реклама -

          Той смята, че Украйна може да поеме „историческата мисия“ да инициира подобни преговори и да намери дипломатически изход от конфликта.

          „Расте рискът конфликтът да се разшири, което да доведе до вероятно избухване на пълномащабна световна война с непредсказуеми последици. Нашествията на дронове в европейски градове, преминаването на границите на ЕС от руски бойни самолети и засилването на атаките срещу украинската енергетика и инфраструктура потвърждават, че вероятността за подобно развитие е далеч от нула“, пише ръководителят на данъчната комисия на Радата.

          Той смята пътя на ескалация и „повишаване на залозите“, дори ако в крайна сметка доведе до преговори, за изключително опасен.

          „Като всеки, който е загрижен за мира и се стреми да спре кръвопролитията, аз гледам на този сценарий с дълбока загриженост. Ескалацията, дори ако в крайна сметка доведе до преговори, е изключително опасна. Рискът в даден момент по време на това „повишаване на залозите“ ескалацията да излезе извън контрол е изключителен. Вярвам, че предотвратяването на подобно развитие е историческата мисия на Украйна. Трябва да насочим ситуацията към дипломация и да смекчим рисковете чрез преговори, особено за нашата страна. Трябва да се обърнем към световните лидери, за да предотвратим нещо непоправимо. Трябва да започнем дипломатически контакти с Китай и Индия, които в момента са лидерите на Глобалния Юг. Техните динамични икономики нямат интерес от световни войни“, пише Гетманцев.

          Според него „пътят към целта рядко е права линия. И където има две крачки напред, винаги може да има крачка назад. Основното е да се избегне оставянето на пропаст след себе си.“

          Народният депутат на Украйна Данило Хетманцев пише за нарастващата заплаха от Трета световна война и в тази връзка призовава за деескалация и преговори за прекратяване на войната с участието на САЩ, Китай и Индия, предава украинското издание „Страна“.

          - Реклама -

          Той смята, че Украйна може да поеме „историческата мисия“ да инициира подобни преговори и да намери дипломатически изход от конфликта.

          „Расте рискът конфликтът да се разшири, което да доведе до вероятно избухване на пълномащабна световна война с непредсказуеми последици. Нашествията на дронове в европейски градове, преминаването на границите на ЕС от руски бойни самолети и засилването на атаките срещу украинската енергетика и инфраструктура потвърждават, че вероятността за подобно развитие е далеч от нула“, пише ръководителят на данъчната комисия на Радата.

          Той смята пътя на ескалация и „повишаване на залозите“, дори ако в крайна сметка доведе до преговори, за изключително опасен.

          „Като всеки, който е загрижен за мира и се стреми да спре кръвопролитията, аз гледам на този сценарий с дълбока загриженост. Ескалацията, дори ако в крайна сметка доведе до преговори, е изключително опасна. Рискът в даден момент по време на това „повишаване на залозите“ ескалацията да излезе извън контрол е изключителен. Вярвам, че предотвратяването на подобно развитие е историческата мисия на Украйна. Трябва да насочим ситуацията към дипломация и да смекчим рисковете чрез преговори, особено за нашата страна. Трябва да се обърнем към световните лидери, за да предотвратим нещо непоправимо. Трябва да започнем дипломатически контакти с Китай и Индия, които в момента са лидерите на Глобалния Юг. Техните динамични икономики нямат интерес от световни войни“, пише Гетманцев.

          Според него „пътят към целта рядко е права линия. И където има две крачки напред, винаги може да има крачка назад. Основното е да се избегне оставянето на пропаст след себе си.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          39 КОМЕНТАРА

          1. Много руска гмеж има в България. Докато не се изхвърли където й е мястото сме под заплаха. Украйна била виновна?! Това могат да твърдят малоумници и руската пропаганда. Като са били „тероризани“ руснаци в Украйна да сте чули да е имало обичайните дипломатически действия- йок, а? Само празноглави могат да вярват на евтини пропаганди от Кремъл.

          2. Я стига руски миризливи партенки че украинци убиват руснаци. След като изгониха руската марионетка Янукович и тя избяга при господарите си в Москва, почнаха да бъркат ситуацията и източна Украйна. Първо с бивши кагебейци и военни диверсанти после зелени човечета без оличителни знаци, стигнаха до открита интервенция. Какво да прави една суверенна държава да остави агресора ли? Ако влезе някой съсед у нас какво ще правите продажници ще им дадете страната. Те не нападнаха, руснаците ги удариха. И не разлайвайте кучетата че много руски имоти има у нас и много руснаци да не ни спретнат едно берзо СВО под предлог че ги защитават в нашета къщичка.

          6. както мъдро е казано Есть фашисти — есть проблема, нет украина — нет проблемы! и мир и спокойствие за региона и света

          12. Третата световна война не само приближава, но вече е започнала. Просто кулминацията, в която ще бъде избита по-голямата част от човечеството все още не е дошла. Но че Украйна може да намери дипломатически изход от нея е ирационална безсмислица, защото Украйна е отговорна за нея. Това е все едно да очакваш от Хитлер да спаси евреите.

          13. Войната е между Русия и сегашната Украйнска власт.Не бива да замесват и трети страни ,нека ВСУ да си правят сметка щом воюват !

          15. Алтернатива за Германия (AfD) предизвика силни политически реакции с ново остро изказване по темата за войната в Украйна. Съпредседателят на партията Алис Вайдел заяви, че ако германските управляващи толкова силно подкрепят продължаването на конфликта, „нека отидат и се бият сами“.

            Тя призова канцлера Фридрих Мерц, вицеканцлера и представители на управляващите фракции да заминат на фронта в Украйна и лично да служат във въоръжените сили, вместо да „вкарват страната в ескалация“.

            • Същите коментари е имало и във Великобритания преди да се намеси във войната срещу Хитлер.

          16. Не само Киев а и Украйна трябва да изчезнат от картата на света та да има мир и това ще се случи всичко друго е празни приказки!!

              • Nikolay Petrov Не не е и няма как да се оттегли…Украйна от 2014година насам избива руския народ в Украйна явно не знаете,че в Украйна има руснаци…Няма Украйна изкуствено създадена държава на руска и полска земя!!Редно е руснаците и поляците ще си вземат земята!!

                • Отдавна независими международни комисии опровергаха тези твърдения. Не продължавайте да вярвате на руска военна пропаганда!

                  • Като комисиите за Буча дето труповете с пушеха цигара.Комисии ама друг път.

                • Руснаците не само че губят на фронта, но вече са влошили отношенията си с целия свят за векове напред. Населението им е алкохолизирано и живее в нищета, но си обичат Вова, който ги набута в този батак. Нещастници!!

              • Дени Валя Не лъжете.
                Украйна се бореше със сепаратистите на своя територия.
                Не Ви стиска да отговорите колко руснака са убити в защита на руснаците!

              • Приятелю, когато в едно семейство има малтретиране на деца и жена и т. н. искате да се намеси някоя институция, да освободи малтретираните от терора и да затвори изверга в пандиза! Нали така? Това в общество! А когато в усрайна малтретираха населението и някой дойде да го спаси (спомни си Алея на Ангелите, палените живи Българи и т. н.)… нещо не сте доволни ! Що така бе? Що избирателно?

                • Това отдавна се доказа от външни наблюдатели, че да врели-некипели. Елементарна и плитка руска пропаганда.

          17. Странно е искането на този уСССССССраински депутат. Иска без да се срещне с руски представители други държави да решават… Явно този уССССССССССраински депутат се е докопал до субстанциите на наркомана зеленски!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions