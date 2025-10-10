НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да подкрепи плана за Газа

          2
          252
          Снимка: debati.bg
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Лидерите на Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да застане зад подкрепяния от Съединените щати план за Ивицата Газа, докато в анклава влиза в сила примирие, а Израел започва изтегляне на войските си.

          - Реклама -

          „Считаме, че Съветът за сигурност на ООН трябва изцяло да подкрепи плана и неговото прилагане“, заявиха трите държави – известни като групата E3.

          „Отдаваме уважение към лидерството на президента Доналд Тръмп по този въпрос, на дипломатическите усилия на посредниците Египет, Катар и Турция, както и на жизненоважната подкрепа от държавите в региона, която позволи постигането на споразумението“, се казва още в текста.

          В рамките на първия етап от примирието, договорено по инициатива на президента Тръмп, Израел обяви прекратяване на огъня и започна изтегляне на войските, с което започна 72-часов срок за освобождаване на останалите заложници, държани от Хамас в Газа.

          Израел обяви списък с 250 палестински затворници, които възнамерява да освободи, докато хиляди жители на Газа тръгнаха обратно към северната част на територията, опустошена от двугодишна война и изправена пред тежка хуманитарна криза.

          Лондон, Париж и Берлин настояват за „значителни пакети с хуманитарна помощ чрез агенциите на ООН“, които да бъдат доставени „веднага след влизане в сила на примирието“.

          ООН обяви по-рано, че разполага с 60-дневен план за бързо доставяне на помощ в Газа след официалното прекратяване на огъня.

          Следващият етап от мирния план обаче предстои да реши редица неизяснени въпроси, включително разоръжаването на Хамас и предложението Доналд Тръмп да оглави временна власт в Газа. 

          Лидерите на Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да застане зад подкрепяния от Съединените щати план за Ивицата Газа, докато в анклава влиза в сила примирие, а Израел започва изтегляне на войските си.

          - Реклама -

          „Считаме, че Съветът за сигурност на ООН трябва изцяло да подкрепи плана и неговото прилагане“, заявиха трите държави – известни като групата E3.

          „Отдаваме уважение към лидерството на президента Доналд Тръмп по този въпрос, на дипломатическите усилия на посредниците Египет, Катар и Турция, както и на жизненоважната подкрепа от държавите в региона, която позволи постигането на споразумението“, се казва още в текста.

          В рамките на първия етап от примирието, договорено по инициатива на президента Тръмп, Израел обяви прекратяване на огъня и започна изтегляне на войските, с което започна 72-часов срок за освобождаване на останалите заложници, държани от Хамас в Газа.

          Израел обяви списък с 250 палестински затворници, които възнамерява да освободи, докато хиляди жители на Газа тръгнаха обратно към северната част на територията, опустошена от двугодишна война и изправена пред тежка хуманитарна криза.

          Лондон, Париж и Берлин настояват за „значителни пакети с хуманитарна помощ чрез агенциите на ООН“, които да бъдат доставени „веднага след влизане в сила на примирието“.

          ООН обяви по-рано, че разполага с 60-дневен план за бързо доставяне на помощ в Газа след официалното прекратяване на огъня.

          Следващият етап от мирния план обаче предстои да реши редица неизяснени въпроси, включително разоръжаването на Хамас и предложението Доналд Тръмп да оглави временна власт в Газа. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Тръмп: САЩ ще наложат допълнителни 100-процентни мита на Китай

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че ще наложи допълнителни мита от 100% върху Китай от 1 ноември, след като Пекин въведе „изключително...
          Общество

          Нов силен трус удари Филипините, броят на жертвите от сутринта расте (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Поредно мощно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари Филипините, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Според данните, трусът е бил регистриран в 19:12 ч. местно...
          Крими

          Сингапур обеси мъж заради 52 грама хероин

          Иван Христов -
          Тази седмица Сингапур приведе в изпълнение поредната смъртна присъда. 38-годишният Панир Селвам Прантаман, син на малайзийски пастор, беше обесен за притежание на 52 грама...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions