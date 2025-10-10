Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да подкрепи плана за Газа

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да застане зад подкрепяния от Съединените щати план за Ивицата Газа, докато в анклава влиза в сила примирие, а Израел започва изтегляне на войските си.

- Реклама -

„Считаме, че Съветът за сигурност на ООН трябва изцяло да подкрепи плана и неговото прилагане“, заявиха трите държави – известни като групата E3.

„Отдаваме уважение към лидерството на президента Доналд Тръмп по този въпрос, на дипломатическите усилия на посредниците Египет, Катар и Турция, както и на жизненоважната подкрепа от държавите в региона, която позволи постигането на споразумението“, се казва още в текста.

В рамките на първия етап от примирието, договорено по инициатива на президента Тръмп, Израел обяви прекратяване на огъня и започна изтегляне на войските, с което започна 72-часов срок за освобождаване на останалите заложници, държани от Хамас в Газа.

Израел обяви списък с 250 палестински затворници, които възнамерява да освободи, докато хиляди жители на Газа тръгнаха обратно към северната част на територията, опустошена от двугодишна война и изправена пред тежка хуманитарна криза.

Лондон, Париж и Берлин настояват за „значителни пакети с хуманитарна помощ чрез агенциите на ООН“, които да бъдат доставени „веднага след влизане в сила на примирието“.

ООН обяви по-рано, че разполага с 60-дневен план за бързо доставяне на помощ в Газа след официалното прекратяване на огъня.

Следващият етап от мирния план обаче предстои да реши редица неизяснени въпроси, включително разоръжаването на Хамас и предложението Доналд Тръмп да оглави временна власт в Газа.