      събота, 11.10.25
          Временна организация на движението по АМ „Хемус" и „Тракия" до неделя

          От днес до неделя се въвежда временна промяна в организацията на движението по автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          На АМ „Хемус“, в участъка между село Яна и входа на София, ще бъде въведено реверсивно движение, което ще позволява шофиране и в аварийната лента.

          Всеки петък следобед ще има две ленти към Варна, а в неделя – две към София.
          Автомобилите, влизащи в столицата, ще се отклоняват през Яна и Горни Богров. Ремонтните дейности в платното към София се очаква да приключат до края на октомври.

          Спират движението по АМ „Тракия“ по нова схема Спират движението по АМ „Тракия“ по нова схема

          По АМ „Тракия“ ремонтни дейности текат в четири области – София, Пазарджик, Стара Загора и Сливен. Движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи.

          От 14:00 ч. днес по „Тракия“ ще има две ленти в посока Пловдив, а между 15:00 и 20:00 ч. движението на камиони от София до Оризово ще бъде ограничено.
          Тежкотоварните превозни средства ще се отклоняват по обходния Подбалкански път, а пътуващите към Бургас при Стара Загорапрез пътен възел „Чирпан“. В неделя двете ленти ще бъдат в посока София.

          Пътна полиция следи трафика на място и има готовност да променя организацията при необходимост. Органите на реда напомнят, че в ремонтираните участъци е разрешено движение в аварийната лента и призовават шофьорите да я използват, за да се облекчава трафикът.

          „Най-ефективният метод, който прилагаме досега, е временното спиране на движението към София, за да се освободи потокът от автомобили към Бургас,“ отбелязват от АПИ.

