Временна организация на движението по АМ „Хемус“ и „Тракия“ до неделя

От днес до неделя се въвежда временна промяна в организацията на движението по автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

На АМ „Хемус“, в участъка между село Яна и входа на София, ще бъде въведено реверсивно движение, което ще позволява шофиране и в аварийната лента.

Всеки петък следобед ще има две ленти към Варна, а в неделя – две към София.

Автомобилите, влизащи в столицата, ще се отклоняват през Яна и Горни Богров. Ремонтните дейности в платното към София се очаква да приключат до края на октомври.

По АМ „Тракия“ ремонтни дейности текат в четири области – София, Пазарджик, Стара Загора и Сливен. Движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи.

От 14:00 ч. днес по „Тракия“ ще има две ленти в посока Пловдив, а между 15:00 и 20:00 ч. движението на камиони от София до Оризово ще бъде ограничено.

Тежкотоварните превозни средства ще се отклоняват по обходния Подбалкански път, а пътуващите към Бургас при Стара Загора – през пътен възел „Чирпан“. В неделя двете ленти ще бъдат в посока София.

Пътна полиция следи трафика на място и има готовност да променя организацията при необходимост. Органите на реда напомнят, че в ремонтираните участъци е разрешено движение в аварийната лента и призовават шофьорите да я използват, за да се облекчава трафикът.

„Най-ефективният метод, който прилагаме досега, е временното спиране на движението към София, за да се освободи потокът от автомобили към Бургас,“ отбелязват от АПИ.