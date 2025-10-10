Забавяне: закъснение на адвокат отложи делото на Владимир Коцев

СГС отлага разглеждането на мярката на кмета на Варна за 19:00 ч.

Столичният градски съд днес трябваше да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, предаде репортер на БГНЕС. Заседанието беше отложено за 19:00 ч. поради отсъствие на основния защитник.

От защитата адв. Лулчева не се яви поради предварително планирано пътуване в чужбина. Делото следва да бъде поето от адв. Владимиров, който пътува от Варна. По представена пред съда информация на защитника му остават около 220 км, той се намира в района на Стара Загора, а очакваното пристигане е около 18:20 ч.

„Желая мярката да не бъде разглеждана, докато нямам защита“, заяви Благомир Коцев в съдебната зала.

Съдът уважи искането и насрочи нов час – 19:00 ч. днес, за да се осигури присъствието на защитата и нормалното протичане на производството.