Зеленски: Ако Тръмп ни даде „Томахоук“, ще лобираме за Нобелова награда за мир

Киев ще номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той изпрати ракети „Томахоук“ на Украйна и помогне за постигане на прекратяване на огъня с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Politico.

- Реклама -

„По време на последната ни среща не чух „не“. Това, което чух, беше, че работата ще продължи на техническо ниво и че тази възможност ще бъде разгледана“, отбеляза украинският лидер пред журналисти в Киев за среща, която е провел с американския си колега в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк в края на септември.

„Планът за прекратяване на войната няма да е лесен, но със сигурност е пътят напред. И ако Тръмп даде на света – преди всичко на украинския народ – шанс за такова прекратяване на огъня, тогава да, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за мир“, подчерта Зеленски. „Ще го номинираме от името на Украйна.“

Тръмп води кампания за получаване на престижната награда, твърдейки, че е сложил край на седем войни, и се обажда на норвежкия финансов министър Йенс Столтенберг, за да го попита за кандидатурата му.

Зеленски също така заяви пред репортери, че ракетите „Томахоукс“, които могат да летят до 1500 километра и биха позволили на Украйна да поразява цели дълбоко в Русия чак до Сибир, биха могли да укрепят Украйна и „да отрезвят малко руснаците, като ги доведат на масата за преговори“.

Украинският президент отбеляза, че Киев е поискал високоточните ракети с голям обсег по време на мандата на Байдън, но искането е било отхвърлено.

Тръмп заяви в понеделник, че е „донякъде“ взел решение дали да изпрати ракетите на Украйна, но иска да изясни как ще бъдат използвани.

„Донякъде взех решение. Мисля, че искам да разбера какво правят с тях, къде ги изпращат, предполагам. Трябва да задам този въпрос“, отбеляза Тръмп, като добави, че не иска ескалация на конфликта.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, на брифинг в сряда, предупреди да не се изпращат „Томахоук“ на Киев, тъй като това „би довело до нов сериозен етап на ескалация в украинската криза… но също така би причинило непоправими щети на руско-американските отношения“.