Зеленски: Ако Тръмп ни даде „Томахоук“, ще лобираме за Нобелова награда за мир

Киев ще номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той изпрати ракети „Томахоук“ на Украйна и помогне за постигане на прекратяване на огъня с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Politico.
„По време на последната ни среща не чух „не“. Това, което чух, беше, че работата ще продължи на техническо ниво и че тази възможност ще бъде разгледана“, отбеляза украинският лидер пред журналисти в Киев за среща, която е провел с американския си колега в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк в края на септември.
„Планът за прекратяване на войната няма да е лесен, но със сигурност е пътят напред. И ако Тръмп даде на света – преди всичко на украинския народ – шанс за такова прекратяване на огъня, тогава да, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за мир“, подчерта Зеленски. „Ще го номинираме от името на Украйна.“
Тръмп води кампания за получаване на престижната награда, твърдейки, че е сложил край на седем войни, и се обажда на норвежкия финансов министър Йенс Столтенберг, за да го попита за кандидатурата му.
Зеленски също така заяви пред репортери, че ракетите „Томахоукс“, които могат да летят до 1500 километра и биха позволили на Украйна да поразява цели дълбоко в Русия чак до Сибир, биха могли да укрепят Украйна и „да отрезвят малко руснаците, като ги доведат на масата за преговори“.
Украинският президент отбеляза, че Киев е поискал високоточните ракети с голям обсег по време на мандата на Байдън, но искането е било отхвърлено.
Тръмп заяви в понеделник, че е „донякъде“ взел решение дали да изпрати ракетите на Украйна, но иска да изясни как ще бъдат използвани.
„Донякъде взех решение. Мисля, че искам да разбера какво правят с тях, къде ги изпращат, предполагам. Трябва да задам този въпрос“, отбеляза Тръмп, като добави, че не иска ескалация на конфликта.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, на брифинг в сряда, предупреди да не се изпращат „Томахоук“ на Киев, тъй като това „би довело до нов сериозен етап на ескалация в украинската криза… но също така би причинило непоправими щети на руско-американските отношения“.
Ок…да те задържат за една ракета…и къде паднед там
И ще му смучете палеца …
Свърши вече. Нещо за догодина, ако още те има 😂
Амбреаж
И откога оръжията са условие да получи някой Нобелова награда за мир?
Тоя пак надрусан
Заври си я….знаеш къде и ще получиш награда за антимиротворец.
Плъх!
Кой си ти да лобираш бе шут наркоманизиран???
Извратени разсъждения!
Пропуснаха го чичко Тръмп за наградата!
Палячо
СМЕШЕН ПИНОКИО
Може и да са Ви дали ;томахоук; само ,че с получаването изчезнаха и ракетите и военните придружаващи ракетите.
Изнудва
Някой да му спре коката!
Чучело
Този горкият съвсем се побърка, нещо войната с мира бърка, а Нобелова награда получава само този, който с ум и чест за Земята планетата наша се грижи и защитава .
Ебати лобиста кървав.
Ако тоя ни даде ако оня ни даде. Едно и също просене от години. Ебати президента просякът.
Ракети за мир. Nonsense
Тоя все е във висините не излиза на земята ВСЕ ЛЕТИ ВИСОКО ЗА КАКВА НАГРАДА ГОВОРИ ЗА ДЕТО ТОЛКОВА ХОРА НЕВИННИ БЯХА УБИТИ ЗАРАДИ ТОВА ЧЕ Е ПИОНКА НЕ МИСЛИ ЗА НАРОДА А САМО ЗА СЕБЕ СИ
Наркоман мръсен долен върви по дяволите
Ясно – мирът се постига с ракети ?!?!
За тази подлога, която унищожи народа си има рубриката „споделяй“, за да се запознават много хора с неговите на глупости, а за истините, които се казват, рубриката липсва. Ето това е „демократичната“ свобода на словото, каквато е в България в момента.
Наркоман
Клоун! 😏
Някои хора четат Оруел и го възприемат като стремеж, да бъде преследван, а не като предупреждение, да бъде избягвано.
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
Достигаме нови висоти на абсурда!
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
🤣
Жалък просяк…
Тоя ,кой го еве за слива,та щял да лобира,абе мръчо ,ти си роб!!
Запорожка ВЕЦ
– Приднепровска ТЕЦ
– Киевски ТЕЦ-5, ТЕЦ-6
– Кременчугска ВЕЦ
– Черкаска област, Каневска ВЕЦ
Също така беше унищожена жп инфраструктура в Сумска, Черниговска, Днепропетровска и Запорожка област.
Причини за днешния масиран удар.
Основна: започнатата от Зеленски инфраструктурна война 3.0.
Urod
Долен наркоман.
На тоя му наливат милиарди и оръжия,за да продължава войната и който е против това, бива убит показно. Разтяга локуми за мир чрез убийства ,купува си имоти за десетки милиони по света,а жена му затваря бижутерийни къщи в Ню Йорк ,за да пазари диаманти.
Тоя е с почти същите дебилни мисловни процеси като нашата банкянска тиква…😁🤮
Ако Тръмп ви даде ,,томахоук“ , вие ще бъдете изравнени със земята и ни ,,томахоук“,ни вас ще ви има!!!
Илия Динев, колкото и Киев за 3 дни, а? 😂
Рашистката терористична държава скоро няма да съществува в тази си форма. Всички българофоби, които подкрепяте рашисткия поробител ще бъдете изправени пред независим съд за националното си предателство 😉
Илия Динев Предателче марш!!!
То бива , бива гавра…ама чак пък толкова …
Ебахти педала айде някой да го гръмне и да се пооспокоят нещата иначе последствията ще бъдат жестоки
Тотално изтрещел кретен
Наркомански убиец !
Rosa Petkova викаш да се предаде пред джуджето и да си присъедини държавата към мусковията ли? 😂😂😂😂
Това е да си тъп 🤣🤣🤣 награда за мир да получи човек които дава оръжия ,ебаси логиката 🤣🤣🤣
Всичко става все по-нелепо… 😳
Пламен Богданов НАЛИ???МИРОТВОРЕЦ ДА РАЗДАВА ОРЪЖИЕ???
Пламен Богданов И как ги плаши,ако не дадете Русия ще ви нападне………И те ,като деца почват да реват ………..НЕЩО НЕ Е НАРЕД,НИКОЙ НЕ СЕ ДЪРЖИ НОРМАЛНО!!!!!!!
Подлога, съсипала хората си.
Спрете му белото. Не знае на кой свят е
Не си правя труда дори да чета статията,още като видя заглавието или физиономията му прескачам 😡
Стига вече банално стана, не се спря да просиш. Никой не е длъжен, заради твоите глупости да праща. Дори много ви угодиха на глупостите, защото са прости обърка всеки а трябваше да не е така.