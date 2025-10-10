Зеленски за руските удари: Цинична и пресметната атака, искат да  лишат украинците от нормален живот

През нощта руснаците удариха Украйна с над 450 дрона и над 30 ракети, целящи да лишат украинците от всичко, което осигурява нормален живот. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски в своя Telegram канал, реагирайки на руската атака срещу Украйна, предава УНИАН.
Той подчерта, че това е „цинична и пресметната атака“. „Към момента е известно, че над 20 души са ранени – всички получават помощ. За съжаление, едно дете загина в резултат на атаката в Запорожие“, отбелязва той.
По думите му, усилията за ликвидация на последствията продължават в много обекти на енергийната инфраструктура. Той заяви, че в Киев екипи работят за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването.
Прекъсвания на електрозахранването се съобщават и в Киевска, Донецка, Черниговска, Черкаска, Харковска, Сумска, Полтавска, Одеска и Днепровска области. Запорожка, Кировоградска и Херсонска области също са в процес на възстановителни дейности.
„Гражданската енергийна инфраструктура е основната цел на руските удари преди отоплителния сезон. Заедно можем да защитим хората от този терор. Необходими са не празни думи, а решителни действия – от САЩ, Европа и Г-7 – за предоставяне на системи за противовъздушна отбрана и за налагане на санкции“, подчерта Зеленски.
🤣
Стига рева 2г не са барнали град само воени обекти
Вчера нали много се хвалеше с украинските удари по Русия. Сега що реве?!
А ти лишаваш украинците въобще от живот!
ти ги плашиш с томаховки ,каквото повикало такова се обадило .като запалите нещо там се хвалите ,като те ви уцелят ревете
Добър ден, тъга…
Стига сте ни навирали тоя наркоман! Болен мозък!Недоклатено джудже…
Радостина Божкова Недоклатена сте вие! И затова пишете глупости.
Идва зима. Едни няма да карат редовно коли а едни други ще зъзнат на тъмно от студ!
Мрете фашаги!
Каквото и оръжие,и ракети да им даде Урсула иТръмп- зимата ще живеят на студено и тъмно!!!
Зануляват ви.
Зеления дрогиран клоун пак е неадекватен! Кога удряте по руски обекти е справедливо, когато те ви зануляват енергетиката е неприемливо, мисъл на тотален неадекватник!
Veselin Kotov Негоднико! Май ти си дрогирания, та пишеш глупости за един Президент, дето вече влезе в историята като истински патриот и войник на своето отечество!! Безсрамно е, да си позволяваш това! Просташко! Въздържай се! Бъди здрав! Твой приятел! 😉
Александър Даскалов Негодник ще казваш на баща ти, амбреаж.
Това е руска пропаганда на БЪЛХАРСКИЯ премиер приятеля наркос напредва и избива наред
333 !!!
този коментар е новНякои хора се въртят около границите на Русия и искат вероятно да и вземат територията, особено ако са НАТОВЦИ, още на първа линия ще се срещнат лице в лице с Путин, Медведев, Песков, лавров и Захариева, те са готови да заложожат своя живот за да спасят милиони обикновени човешки животи.
Някои хора се въртят около границите на Русия и искат вероятно да и вземат територията, особено ако са НАТОВЦИ, още на първа линия ще се срещнат лице в лице с Путин, Медведев, Песков, лавров и Захариева, те са готови да заложожат своя живот за да спасят милиони обикновени човешки животи.