НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски за руските удари: Цинична и пресметната атака, искат да  лишат украинците от нормален живот

          19
          283
          Володимир Зеленски за руските удари
          Володимир Зеленски за руските удари
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През нощта руснаците удариха Украйна с над 450 дрона и над 30 ракети, целящи да лишат украинците от всичко, което осигурява нормален живот. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски в своя Telegram канал, реагирайки на руската атака срещу Украйна, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Той подчерта, че това е „цинична и пресметната атака“. „Към момента е известно, че над 20 души са ранени – всички получават помощ. За съжаление, едно дете загина в резултат на атаката в Запорожие“, отбелязва той.

          По думите му, усилията за ликвидация на последствията продължават в много обекти на енергийната инфраструктура. Той заяви, че в Киев екипи работят за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването.

          Прекъсвания на електрозахранването се съобщават и в Киевска, Донецка, Черниговска, Черкаска, Харковска, Сумска, Полтавска, Одеска и Днепровска области. Запорожка, Кировоградска и Херсонска области също са в процес на възстановителни дейности.

           „Гражданската енергийна инфраструктура е основната цел на руските удари преди отоплителния сезон. Заедно можем да защитим хората от този терор. Необходими са не празни думи, а решителни действия – от САЩ, Европа и Г-7 – за предоставяне на системи за противовъздушна отбрана и за налагане на санкции“, подчерта Зеленски.

          През нощта руснаците удариха Украйна с над 450 дрона и над 30 ракети, целящи да лишат украинците от всичко, което осигурява нормален живот. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски в своя Telegram канал, реагирайки на руската атака срещу Украйна, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Той подчерта, че това е „цинична и пресметната атака“. „Към момента е известно, че над 20 души са ранени – всички получават помощ. За съжаление, едно дете загина в резултат на атаката в Запорожие“, отбелязва той.

          По думите му, усилията за ликвидация на последствията продължават в много обекти на енергийната инфраструктура. Той заяви, че в Киев екипи работят за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването.

          Прекъсвания на електрозахранването се съобщават и в Киевска, Донецка, Черниговска, Черкаска, Харковска, Сумска, Полтавска, Одеска и Днепровска области. Запорожка, Кировоградска и Херсонска области също са в процес на възстановителни дейности.

           „Гражданската енергийна инфраструктура е основната цел на руските удари преди отоплителния сезон. Заедно можем да защитим хората от този терор. Необходими са не празни думи, а решителни действия – от САЩ, Европа и Г-7 – за предоставяне на системи за противовъздушна отбрана и за налагане на санкции“, подчерта Зеленски.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          19 КОМЕНТАРА

          5. ти ги плашиш с томаховки ,каквото повикало такова се обадило .като запалите нещо там се хвалите ,като те ви уцелят ревете

          10. Каквото и оръжие,и ракети да им даде Урсула иТръмп- зимата ще живеят на студено и тъмно!!!

          12. Зеления дрогиран клоун пак е неадекватен! Кога удряте по руски обекти е справедливо, когато те ви зануляват енергетиката е неприемливо, мисъл на тотален неадекватник!

            • Veselin Kotov Негоднико! Май ти си дрогирания, та пишеш глупости за един Президент, дето вече влезе в историята като истински патриот и войник на своето отечество!! Безсрамно е, да си позволяваш това! Просташко! Въздържай се! Бъди здрав! Твой приятел! 😉

          13. Това е руска пропаганда на БЪЛХАРСКИЯ премиер приятеля наркос напредва и избива наред

          15. този коментар е новНякои хора се въртят около границите на Русия и искат вероятно да и вземат територията, особено ако са НАТОВЦИ, още на първа линия ще се срещнат лице в лице с Путин, Медведев, Песков, лавров и Захариева, те са готови да заложожат своя живот за да спасят милиони обикновени човешки животи.

          16. Някои хора се въртят около границите на Русия и искат вероятно да и вземат територията, особено ако са НАТОВЦИ, още на първа линия ще се срещнат лице в лице с Путин, Медведев, Песков, лавров и Захариева, те са готови да заложожат своя живот за да спасят милиони обикновени човешки животи.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions