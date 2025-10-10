Зеленски за руските удари: Цинична и пресметната атака, искат да  лишат украинците от нормален живот

През нощта руснаците удариха Украйна с над 450 дрона и над 30 ракети, целящи да лишат украинците от всичко, което осигурява нормален живот. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски в своя Telegram канал, реагирайки на руската атака срещу Украйна, предава УНИАН.

- Реклама -

Той подчерта, че това е „цинична и пресметната атака“. „Към момента е известно, че над 20 души са ранени – всички получават помощ. За съжаление, едно дете загина в резултат на атаката в Запорожие“, отбелязва той.

По думите му, усилията за ликвидация на последствията продължават в много обекти на енергийната инфраструктура. Той заяви, че в Киев екипи работят за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването.

Прекъсвания на електрозахранването се съобщават и в Киевска, Донецка, Черниговска, Черкаска, Харковска, Сумска, Полтавска, Одеска и Днепровска области. Запорожка, Кировоградска и Херсонска области също са в процес на възстановителни дейности.

„Гражданската енергийна инфраструктура е основната цел на руските удари преди отоплителния сезон. Заедно можем да защитим хората от този терор. Необходими са не празни думи, а решителни действия – от САЩ, Европа и Г-7 – за предоставяне на системи за противовъздушна отбрана и за налагане на санкции“, подчерта Зеленски.