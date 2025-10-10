Земеделски производители излизат на протест „В защита и подкрепа на българското производство“

Земеделски производители от цялата страна ще излязат на протест под надслов „В защита и подкрепа на българското производство“. Демонстрацията ще се проведе в петък от 13:30 ч. пред сградата на Европейския парламент в София.

- Реклама -

Организатори са производители от различни региони на страната, които настояват за повече прозрачност, справедливи и ефективни правила, както и за премахване на дискриминационните механизми в системата за подпомагане на земеделието.

„Искаме равнопоставеност и честни условия за работа. Българският производител не трябва да бъде поставян в по-неблагоприятна позиция спрямо своите европейски конкуренти,“ коментират представители на сектора.

Протестиращите ще поискат от институциите ясни гаранции за свободен пазар и равнопоставеност, както и по-активна подкрепа за развитието на родното производство.