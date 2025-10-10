НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Земеделски производители излизат на протест „В защита и подкрепа на българското производство“

          0
          69
          земеделие
          земеделие
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Земеделски производители от цялата страна ще излязат на протест под надслов „В защита и подкрепа на българското производство“. Демонстрацията ще се проведе в петък от 13:30 ч. пред сградата на Европейския парламент в София.

          - Реклама -

          Организатори са производители от различни региони на страната, които настояват за повече прозрачност, справедливи и ефективни правила, както и за премахване на дискриминационните механизми в системата за подпомагане на земеделието.

          Протест в Павликени: лекари и сестри срещу рокадите в местната болница Протест в Павликени: лекари и сестри срещу рокадите в местната болница

          „Искаме равнопоставеност и честни условия за работа. Българският производител не трябва да бъде поставян в по-неблагоприятна позиция спрямо своите европейски конкуренти,“ коментират представители на сектора.

          Протестиращите ще поискат от институциите ясни гаранции за свободен пазар и равнопоставеност, както и по-активна подкрепа за развитието на родното производство.

          Земеделски производители от цялата страна ще излязат на протест под надслов „В защита и подкрепа на българското производство“. Демонстрацията ще се проведе в петък от 13:30 ч. пред сградата на Европейския парламент в София.

          - Реклама -

          Организатори са производители от различни региони на страната, които настояват за повече прозрачност, справедливи и ефективни правила, както и за премахване на дискриминационните механизми в системата за подпомагане на земеделието.

          Протест в Павликени: лекари и сестри срещу рокадите в местната болница Протест в Павликени: лекари и сестри срещу рокадите в местната болница

          „Искаме равнопоставеност и честни условия за работа. Българският производител не трябва да бъде поставян в по-неблагоприятна позиция спрямо своите европейски конкуренти,“ коментират представители на сектора.

          Протестиращите ще поискат от институциите ясни гаранции за свободен пазар и равнопоставеност, както и по-активна подкрепа за развитието на родното производство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions