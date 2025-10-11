Българинът от флотилията за Газа: Държаха ни легнали по лице часове наред

Васил Димитров, който бе задържан от израелските власти като част от Глобалната флотилия „Сумуд“, се завърна у нас и разказа пред NOVA подробности за ареста си. Флотилията, включваща над 40 лодки и яхти, тръгна към Ивицата Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към кризата в региона.
Морякът, който е бил капитан на една от лодките, споделя, че се е включил във флотилията след покана, получена чрез социалните мрежи. Сред участниците е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.
Димитров подчертава, че арестът е станал в международни води, където „нито една държава няма юрисдикция“. След задържането му той е бил изолиран, а близките му дълго не знаели къде се намира.
По думите му всички участници във флотилията са изхвърлили мобилните си телефони преди ареста, за да се предпазят от евентуално проследяване.
А евреите толкова много са изстрадали.Дали не си връщат на други.🤔
Жалки отрепки УО вместо да проявят съпричастност обиждат и нападат човек който проявява състрадание.
Съдбата си връща.Помнете.
