Българинът от флотилията за Газа: Държаха ни легнали по лице часове наред

Васил Димитров, който бе задържан от израелските власти като част от Глобалната флотилия „Сумуд“, се завърна у нас и разказа пред NOVA подробности за ареста си. Флотилията, включваща над 40 лодки и яхти, тръгна към Ивицата Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към кризата в региона.

„Специално към мен и към „Гранде блу" не е имало насилие. Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол върху лодката, заключиха ни в нея и я управляваха над 7 часа до пристанището в Ашдод. Държаха ни легнали по лице часове наред и след това ни отведоха в затвор с максимална сигурност", разказа Димитров.

Морякът, който е бил капитан на една от лодките, споделя, че се е включил във флотилията след покана, получена чрез социалните мрежи. Сред участниците е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

„С поредица от интервюта ме одобриха. Имаме общи морални ценности – идеята беше да доставим храна и медикаменти, да поискаме отваряне на хуманитарен коридор и да насочим вниманието към Газа“, казва той.

Димитров подчертава, че арестът е станал в международни води, където „нито една държава няма юрисдикция“. След задържането му той е бил изолиран, а близките му дълго не знаели къде се намира.

„Искам да изразя благодарност към българския консул в Израел, който дойде да ме посети и предаде информация на семейството ми“, допълни Димитров.

По думите му всички участници във флотилията са изхвърлили мобилните си телефони преди ареста, за да се предпазят от евентуално проследяване.