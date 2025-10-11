НА ЖИВО
          Българинът от флотилията за Газа: Държаха ни легнали по лице часове наред

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Васил Димитров, който бе задържан от израелските власти като част от Глобалната флотилия „Сумуд“, се завърна у нас и разказа пред NOVA подробности за ареста си. Флотилията, включваща над 40 лодки и яхти, тръгна към Ивицата Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към кризата в региона.

          „Специално към мен и към „Гранде блу” не е имало насилие. Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол върху лодката, заключиха ни в нея и я управляваха над 7 часа до пристанището в Ашдод. Държаха ни легнали по лице часове наред и след това ни отведоха в затвор с максимална сигурност“, разказа Димитров.

          Морякът, който е бил капитан на една от лодките, споделя, че се е включил във флотилията след покана, получена чрез социалните мрежи. Сред участниците е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

          „С поредица от интервюта ме одобриха. Имаме общи морални ценности – идеята беше да доставим храна и медикаменти, да поискаме отваряне на хуманитарен коридор и да насочим вниманието към Газа“, казва той.

          Димитров подчертава, че арестът е станал в международни води, където „нито една държава няма юрисдикция“. След задържането му той е бил изолиран, а близките му дълго не знаели къде се намира.

          „Искам да изразя благодарност към българския консул в Израел, който дойде да ме посети и предаде информация на семейството ми“, допълни Димитров.

          По думите му всички участници във флотилията са изхвърлили мобилните си телефони преди ареста, за да се предпазят от евентуално проследяване.

          „Това беше начинът да защитим себе си. Пазехме се от преследвания занапред“, каза още българинът.

