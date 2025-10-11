ЦСКА отново победи Септември, но този път в контрола

ЦСКА победи с 4:0 Септември (София) в контрола, провела се на клубната база на “червените” в Панчарево. Всичките попадения паднаха през първата част, когато четирима различни футболисти се разписаха.

“Червените” поведоха 14-ата минута. Пастор прати топката към далечната греда, където Леандро Годой засече с глава и реализира – 1:0.

Десет след това “червените” удариха за втори път. При бърза контраатака Брахими получи отдясно и отправи добро центриране по земя, успоредно на голлинията. Робин Шутен скочи на шпагат и прати топката в собствената си врата – 2:0.

В 27-ата минута ЦСКА стогна до трето попадение. Брахими отново беше замесен, като този път изведе еорги Чорбаджийски, който нахлу в наказателното поле на противника и от малък ъгъл прониза вратата на Вригизов – 3:0.

Половин час след началото дойде и първият по-опасен удар за Септември. Галин Иванов стреля, но след рикошет топката премина встрани от вратата. В 41-ата минута Годой беше оставен сам при центриране от корнер. Вратарят на Септември обаче показа рефлекс и изби удара му в нов ъглов удар.

В последните секунди на първата част ЦСКА вкара нов гол. Брахими получи пас на границата на наказателното поле и реализира за 4:0.

Второто полувреме започна с хубав удар на Илиев в 50-ата минута. Вратарят обаче улови.

След 70-ата минута Христо Янев вкара в игра и част от младите момчета, които се подвизават главно в дубъла на тима. До края на двубоя ефективността в играта на „червените“ спадна, но и Септември не успя да организира нещо опасно, с което да застраши своя опонент. В крайна сметка ЦСКА се поздрави с успеха.