Денков: Задържането на Коцев се основава на съмнителни показания на нов свидетел

Акад. Николай Денков от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ коментира, че решението на съда да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста се основава на съмнителни показания на нов свидетел, разпитан едва ден преди заседанието.
„Нов свидетел, без възможност за проверка на думите му, и със същата логика, че някой е казал нещо – така кметът остава задържан. Това е стъпка към искане за отстраняването му от поста“, заяви Денков.
Той подчерта, че показанията не съдържат конкретни доказателства за предаване на пари, а свидетелят дори не твърди, че е разговарял лично с Коцев. „Прави се всичко възможно, за да се фокусира вниманието върху него и да бъде отстранен от длъжността“, допълни той.
Денков твърди, че върху Коцев е бил оказван натиск да се дистанцира от „Продължаваме Промяната“, за да избегне арест.
„Той даде знак, че няма да се поддаде – и резултатът е този. Варна е стратегически важна, особено с пристанището си, откъдето могат да влизат много неща“, посочи Денков.
Toz groznik kak se nabuta v politikata mi e chudno
Заради 😉Ала Бала🤣🤣🤣
Да не се окажете и вие с Кокорчо, Киро и Лена при него…..
Академика по перилните препарати , или е голям наивник , или е тъп.
Петър Пойчев А подкупите с преводач ли са му искани, щом не знае Български.
Млъквай бе лисунгер, че скоро и теб заедно със съдружника ти ПРО100кики трябва да ви пповерят за далавери с измислените добавки и фалшивата ти титла“академик“, дето сам се я даде.
Филипяни 3,Амин Филипяни 1,Амин Исая 33,Амин
1 Коринтяни 2,Амин 1 Коринтяни 3,Амин
И Тебе Заедно с Асен Василев Кокорчо и Кирил Петков Истината Трябва Да Ви Затворят за Кражби и Злоупотреби с Особено Големи Размери!!!!!!!!!!
ВСИЧКО Е НАГЛАСЕНО ОТ РАЗСИПНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ–БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ–ЩЕ ИМ СЕ ВРЪЩА ТЪПКАНО!!!
Да! И свидетел нямат!
Къде са парите. Ще има ли кебапчета и бира
Страхил Евстатиев сравняваш се с него ли
Основава се. на лъжите на една лъжлива мутра от руската строителна мафия
НЕПАЛ
Вие си ги изпрахте и им върнахме държавата в лапите, сега ще си ги търпите, тиквата и прасенцето. Тъпи сте като тиквено семе
А ТИ КАКЪВ СИ ПРОСТО ПИТАМ ИЗВИНЯВАМ СЕ
Умен човек -Академик,но няма кураж да говори срещу мафията!!!