Денков: Задържането на Коцев се основава на съмнителни показания на нов свидетел

Акад. Николай Денков от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ коментира, че решението на съда да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста се основава на съмнителни показания на нов свидетел, разпитан едва ден преди заседанието.

„Нов свидетел, без възможност за проверка на думите му, и със същата логика, че някой е казал нещо – така кметът остава задържан. Това е стъпка към искане за отстраняването му от поста“, заяви Денков.

Той подчерта, че показанията не съдържат конкретни доказателства за предаване на пари, а свидетелят дори не твърди, че е разговарял лично с Коцев. „Прави се всичко възможно, за да се фокусира вниманието върху него и да бъде отстранен от длъжността“, допълни той.

Денков твърди, че върху Коцев е бил оказван натиск да се дистанцира от „Продължаваме Промяната“, за да избегне арест.

„Той даде знак, че няма да се поддаде – и резултатът е този. Варна е стратегически важна, особено с пристанището си, откъдето могат да влизат много неща“, посочи Денков.