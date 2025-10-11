НА ЖИВО
          Димитър Радев: Трябва да се пречупи трендът на процикличната фискална политика

          Димитър Радев
          Димитър Радев
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Трендът на процикличната фискална политика трябва да бъде пречупен, тъй като именно той е фактор за повишаването на цените на стоките и услугите, заяви управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БНТ.

          По думите му, подходът при изготвянето на бюджета за 2026 г. – първия бюджет на България в еврозоната – ще бъде ключов индикатор за наличието на здрав разум и политическа воля за промяна.

          „Не е тайна, че бюджетът е изправен пред сериозни трудности. Генезисът на тези трудности е политическата криза след 2020 година и свързаното с нея разклащане на фискалната позиция. Определено има тренд на влошаване през последните години и този тренд трябва да бъде пречупен,“ подчерта Радев.

          Инфлацията – по-висока, но управляема

          „Ще завършим с по-висока инфлация от тази в еврозоната, но все още в управляеми рамки,“ посочи управителят на БНБ.
          Той добави, че няма да има драматизъм в макроикономическите показатели, макар общественият дебат за високите цени да продължи.

          Радев изрази увереност, че има възможност за продължаване на процеса на нарастване на реалните доходи и едновременно с това възстановяване на фискалните буфери, ако разходната част на бюджета се управлява разумно.

          „Ако продължават тези проблеми да ескалират, ще се окажем в положение, в което няма да има полезни ходове – нещо, което виждаме в момента във Франция и дори по-близо – в Румъния,“ предупреди той.

          Опасения за увеличаване на данъците

          Според Радев, има желание у управляващите да повишат данъчните тежести, но този сценарий може да бъде избегнат, ако се овладее фискалната експанзия.

          „Нашата приходна система е направена така, че да финансира държавни разходи до около 40% от БВП. Ако поддържаме устойчиво тези разходи над тази граница, възникват два въпроса – как ще се финансират? Отговорът е ясен – чрез дълг или чрез увеличение на данъците. А това не са добри варианти,“ поясни управителят на БНБ.

          Той заключи, че бюджетът за 2026 година ще бъде по-важен от всички бюджети през последните пет години, тъй като от него ще зависи дали България ще запази стабилността си в условията на еврозоната.

