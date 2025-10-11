Димитър Радев: Трябва да се пречупи трендът на процикличната фискална политика

Трендът на процикличната фискална политика трябва да бъде пречупен, тъй като именно той е фактор за повишаването на цените на стоките и услугите, заяви управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БНТ.
По думите му, подходът при изготвянето на бюджета за 2026 г. – първия бюджет на България в еврозоната – ще бъде ключов индикатор за наличието на здрав разум и политическа воля за промяна.
Инфлацията – по-висока, но управляема
Радев изрази увереност, че има възможност за продължаване на процеса на нарастване на реалните доходи и едновременно с това възстановяване на фискалните буфери, ако разходната част на бюджета се управлява разумно.
Опасения за увеличаване на данъците
Според Радев, има желание у управляващите да повишат данъчните тежести, но този сценарий може да бъде избегнат, ако се овладее фискалната експанзия.
Той заключи, че бюджетът за 2026 година ще бъде по-важен от всички бюджети през последните пет години, тъй като от него ще зависи дали България ще запази стабилността си в условията на еврозоната.
