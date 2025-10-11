Димитър Радев: Трябва да се пречупи трендът на процикличната фискална политика

Трендът на процикличната фискална политика трябва да бъде пречупен, тъй като именно той е фактор за повишаването на цените на стоките и услугите, заяви управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БНТ.

По думите му, подходът при изготвянето на бюджета за 2026 г. – първия бюджет на България в еврозоната – ще бъде ключов индикатор за наличието на здрав разум и политическа воля за промяна.

„Не е тайна, че бюджетът е изправен пред сериозни трудности. Генезисът на тези трудности е политическата криза след 2020 година и свързаното с нея разклащане на фискалната позиция. Определено има тренд на влошаване през последните години и този тренд трябва да бъде пречупен,“ подчерта Радев.

Инфлацията – по-висока, но управляема

„Ще завършим с по-висока инфлация от тази в еврозоната, но все още в управляеми рамки,“ посочи управителят на БНБ.

Той добави, че няма да има драматизъм в макроикономическите показатели, макар общественият дебат за високите цени да продължи.

Радев изрази увереност, че има възможност за продължаване на процеса на нарастване на реалните доходи и едновременно с това възстановяване на фискалните буфери, ако разходната част на бюджета се управлява разумно.

„Ако продължават тези проблеми да ескалират, ще се окажем в положение, в което няма да има полезни ходове – нещо, което виждаме в момента във Франция и дори по-близо – в Румъния,“ предупреди той.

Опасения за увеличаване на данъците

Според Радев, има желание у управляващите да повишат данъчните тежести, но този сценарий може да бъде избегнат, ако се овладее фискалната експанзия.

„Нашата приходна система е направена така, че да финансира държавни разходи до около 40% от БВП. Ако поддържаме устойчиво тези разходи над тази граница, възникват два въпроса – как ще се финансират? Отговорът е ясен – чрез дълг или чрез увеличение на данъците. А това не са добри варианти,“ поясни управителят на БНБ.

Той заключи, че бюджетът за 2026 година ще бъде по-важен от всички бюджети през последните пет години, тъй като от него ще зависи дали България ще запази стабилността си в условията на еврозоната.