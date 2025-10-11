Джесика Пегула оформи американски финал в Китай, спирайки Арина Сабаленка

Победната серия на Арина Сабаленка на тенис турнира в Ухан, Китай спря на 20 успеха. Световната номер 1 беше победена в истински трилър от Джесика Пегула с 6-2, 4-6, 6-7 (2) за над два часа и 20 минути страхотна битка в повторение на финала от Ю Ес Оупън 2024.

Сабаленка, трикратна шампионка в Ухан, поведе в резултата, въпреки че още в първия сет допусна два пробива. Пегула обаче имаше още повече трудности на свой сервис и беше пробита цели четири пъти. Втората част започна с ранен брейк за американката, който беше върнат в четвъртия гейм. Пегула обаче се събра и изравни сетовете след нов пробив. Третият сет беше много драматичен. Сабаленка водеше с 5-2, но съперничката й не само възстанови равенството, но сервираше за мача при 6-5. Актуалната носителка на трофея обаче не се даде, спаси два мачбола и вкара срещата в тайбрек, където обаче преклони глава след 7-2 точки в полза на Пегула.

За титлата шестата поставена ще се изправи срещу номер 3 в схемата – нейната сънародничка Коко Гоф. Гоф се справи по-рано със съпротивата на Жасмин Паолини след 6-4, 6-3.