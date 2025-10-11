Фандъкова за кризата с боклука: Никакви оправдания не могат да обяснят забавянето

Гражданите на София излязоха по улиците, за да помогнат в почистването на столицата след кризата с извозването на отпадъците, която предизвика напрежение сред жителите. Доброволци събират боклука, подреждат чувалите около контейнерите и координират извозването им с камиони.

- Реклама -

Бившият кмет на София Йорданка Фандъкова коментира ситуацията, като благодари на доброволците и подчерта, че в моменти на криза обществото трябва да се обединява.

Тя обвини настоящата общинска управа в забавяне на процедурите за избор на фирма за сметосъбиране.

„За мен е необяснимо. На 26 март е обявена процедурата за избор на изпълнител, при положение че договорите изтичат през април и май. За мен това е абсолютно необяснимо. Никакви оправдания не могат да обяснят това първоначално забавяне“, заяви Фандъкова.

По думите ѝ в столицата трябва да има план Б за подобни случаи, а решенията за пряко договаряне с фирми, включително чуждестранни, са „притеснителни“, особено когато става дума за милиони левове.