      събота, 11.10.25
          Франция се разходи за лесна победа

          "Петлите" са лидери в групата с девет точки, следвани от Украйна с четири

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Франция победи лесно Азербайджан с 3:0 в мач от Група D на световните квалификации.

          „Петлите“ са лидери в групата с девет точки, следвани от Украйна с четири. Азербайджан е на последната позиция с 1 т.

          Любопитно е, че за първи път от 2019 г. селекционерът Дидие Дешан не заложи на нито един футболист от Лига 1 в стартовите 11.

          „Петлите“ поведоха в резултата секунди преди почивката. Килиан Мбапе завърши самостоятелния си рейд с красиво изпълнение за 1:0. Малко след паузата гредата спаси гостите след шут на Юго Екитике.

          Мбапе (69) после асистира на Адриен Рабио, който засече центриране на звездата на Реал Мадрид за 2:0.

          Лошата новина за Дешан дойде в 83-ата минута. Тогава Мбапе сам поиска смяна, след като почувства болки в глезена. Оказа се, че перлата на Реал е дошъл в лагера на „петлите“ с травма.

          В 84-ата минута беше оформен крайния резултат. Тео Ернандес центрира в наказателното поле, Флориан Тувин овладя, а след това с акробатично изпълнение прати топката във вратата за 3:0.

          В друг мач от групата Украйна победи Исландия с 5:3 като гост. Украинците откриха резултата след четвърт час игра, точен бе Руслан Малиновски. В 28-ата минута Алберт Гудмундсон учели напречната греда. Само 6 по-късно Микаел Егил Елертсон завърши рейда си с гол за 1:1.

          Секунди преди почивката обаче Олексий Гуцуляк опъна мрежата зад вратаря Елиас Олафсон и изравни. Малко по-късно Малиновски отново попадна в прегръдките на съотборниците си – 1:3!

          Хакон Арнар Харалдсон (59) прати прехвърлящо центриране в наказателното поле, а Гудмундсон насочи топката в долния десен ъгъл – 2:3.

          Четвърт час преди края на мача исландците изравниха! Гудмундсон стигна до отбита топка и преодоля Анатолий Трубин с удар в средата на вратата – 3:3.

          Украинците обаче не се отказаха да търсят трите точки. Пет минути преди края Иван Калюжни с премерен шут от границата на наказателното поле намери долния десен ъгъл на вратата за 3:4. В 88-ата минута Олег Очеретко оформи крайното 3:5.

