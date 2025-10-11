Германия разгроми Люксембург с 4:0

Германия разгроми очаквано лесно аутсайдера Люксембург с 4:0 в световна квалификация от Група „А“.

През по-голямата част от мача Бундестимът игра и с човек повече на терена.

В същото време Северна Ирландия победи Словакия с 2:0 и по този начин и трите отбора се изравниха с по 6 точки – по две победи и една загуба.

Германия откри резултата още в 12-ата минута, когато Давид Раум отбеляза директно от пряк свободен удар за 1:0.

В 19-ата минута Дирк Карлсон от гостуващия тим игра с ръка в наказателното поле, но първоначално реферът не отсъди нищо. Последва ВАР разглеждане и съдията посочи „бялата точка“, като изгони Карлсон с директен червен картон. Йошуа Кимих се нагърби с изпълнението на дузпата и не сбърка – 2:0.

В 48-ата минута Кари́м Адейеми намери Серж Гнабри, който си поведе малко дълго топката, тя обаче се удари в защитник и се върна в краката му – с шут по диагонала той оформи класиката – 3:0.

За първи път в своята кариера Кимих вкара два гола в един мач за националния отбор. Това се случи след изпълнение на корнер, защитата на гостите не успя да изчисти добре и топката стигна до Йошуа (50), който се разписа за 4:0.

Двубоят бе под номер 104 за Кимих с националната фланелка. Той изпревари легендата Франц Бекенбауер по участия за Германия.