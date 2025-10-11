НА ЖИВО
          Германия разгроми Люксембург с 4:0

          Северна Ирландия завърза битката в групата

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Германия разгроми очаквано лесно аутсайдера Люксембург с 4:0 в световна квалификация от Група „А“.

          - Реклама -

          През по-голямата част от мача Бундестимът игра и с човек повече на терена.

          В същото време Северна Ирландия победи Словакия с 2:0 и по този начин и трите отбора се изравниха с по 6 точки – по две победи и една загуба.

          Германия откри резултата още в 12-ата минута, когато Давид Раум отбеляза директно от пряк свободен удар за 1:0.

          В 19-ата минута Дирк Карлсон от гостуващия тим игра с ръка в наказателното поле, но първоначално реферът не отсъди нищо. Последва ВАР разглеждане и съдията посочи „бялата точка“, като изгони Карлсон с директен червен картон. Йошуа Кимих се нагърби с изпълнението на дузпата и не сбърка – 2:0.

          В 48-ата минута Кари́м Адейеми намери Серж Гнабри, който си поведе малко дълго топката, тя обаче се удари в защитник и се върна в краката му – с шут по диагонала той оформи класиката – 3:0.

          За първи път в своята кариера Кимих вкара два гола в един мач за националния отбор. Това се случи след изпълнение на корнер, защитата на гостите не успя да изчисти добре и топката стигна до Йошуа (50), който се разписа за 4:0.

          Двубоят бе под номер 104 за Кимих с националната фланелка. Той изпревари легендата Франц Бекенбауер по участия за Германия.

          Спорт

          Швейцария върви по график и без грешка

          Станимир Бакалов
          Швейцария продължава да действа по график в световните квалификации. "Кръстоносците" спечелиха визитата си в Швеция с 2:0. Те вече имат три победи от три...
          Спорт

          Младежките национали паднаха тежко в Портимао

          Станимир Бакалов
          Португалия победи с лекота България с 3:0 в европейска квалификация за младежи до 21 години.  Срещата в Портимао бе дебют за новия треньор на нашите таланти...
          Футбол

          Петзвезден отбор на Бразилия разгроми Южна Корея в контрола

          Николай Минчев
          Бразилия на Карло Анчелоти разгроми Южна Корея с 5:0 като гост в контролна среща, играна в Сеул. Младият талант на Челси Естевао, който миналия уикенд...

