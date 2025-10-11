Гуцанов с подробности за помощите след наводненията

В Царево вече започна подаването на заявления за помощи след наводненията. В рамките на едно денонощие са подадени близо 30 заявления, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред bTV.

По думите му домакинствата могат да получат до 1914 лв. основна помощ, още 3000 лв., ако жилището е единствено, и допълнителни 2500 лв. за унищожена покъщина – общо до 7500 лв.

„Трябва обаче да има Акт 16, не да е построено нещо незаконно и след това да се иска помощ от държавата“, уточни министърът.

Гуцанов допълни, че по европейски програми се планира финансиране на местната власт, за да се наемат безработни хора за почистване на дерета и сухи реки.

„Същото нещо е и за боклука. Разбира се, ние не можем да изчистим това, което става в София“, подчерта той.

Министърът отчете, че кабинетът вече девет месеца намира решения въпреки трудностите.

„Всички говориха, че няма да намерим пари за пенсиите по швейцарското правило, но ги намерихме. Приключи програмата за топлия обяд, средствата ги намерихме и продължава да има топъл обяд. Екипът се справя и намира средства“, заяви Гуцанов.

Той допълни, че се предлага втората година майчинство да стане 1100 лв., а компенсацията при завръщане на майката на работа да се увеличи от 50% на 75%.

„У нас има близо 800 000 ТЕЛК-а. Странно е. Толкова ли сме болни като нация? Не ми се вижда логично“, каза още министърът.

Гуцанов съобщи и че над 3000 българи от чужбина вече са кандидатствали по програмата „Избирам България“, която насърчава завръщането на сънародници от трети страни.

„Само от САЩ интересът е огромен. Млади и образовани хора искат да се върнат и да работят тук“, подчерта той.