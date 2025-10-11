НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Холанд заби нов хеттрик

          Формата на норвежкия таран е убийствена

          Станимир Бакалов
          Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд пропусна два пъти дузпа за Норвегия срещу Израел, но след това се реваншира с хеттрик за победата. Това се случи при победата на тима с 5:0 в квалификациите за Световното първенство.

          Холанд застана зад бялата точка при резултат 0:0 в 6-а минута, но вратарят Даниел Перец спаси удара му. Изпълнението бе пребито, тъй като стражът бе напуснал голлинията преди удара, но и при втория опит на норвежеца, този път в другия ъгъл, Перец отново хвана топката.

          Холанд компенсира по-късно през първото полувреме, когато вкара с удар по диагонала след подаване на Александър Сьорлот, а през втората част се разписа още два пъти с глава. Така Холанд вече има 51 гола за Норвегия.

          Другите попадения за Норвегия паднаха след автоголове през първата част на Халаили и Нахмиас.

          Преди мача в Осло стотици норвежки фенове организираха мирен пропалестински протест. 

          С победата Норвегия се утвърди на първото място в група I с пълен актив от 18 точки и направи още една крачка към класиране на Мондиал 2026. Италия и Израел имат по 9 точки, но Израел има два мача повече.

