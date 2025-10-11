Хотел „Негреско“ в Елените ще бъде съборен заради липсващи строителни документи

Държавата ще премахне хотела „Негреско“ в курорта Елените, след като беше установено, че той е изграден върху коритото на река без необходимите строителни книжа.
Това съобщи пред БНТ началникът на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК)инж. Лиляна Петрова, като уточни, че разрешението за строеж на хотела е издадено през 2007 г. и въведен в експлоатация от Община Несебър.
По думите ѝ ще бъдат изготвени актове за премахване на незаконната корекция на реката, а строежът ще бъде докладван и на прокуратурата.
От дирекцията уточниха, че предстои обстойно разглеждане на строителните документи, след което ще започне официалната процедура по премахване на обекта.
Хотелът „Негреско“ от години предизвиква обществено недоволство, след като стана ясно, че е построен върху коритото на река и част от природен воден поток в курорта Елените.
Няма нищо да се събори,ще почнат едни дела които ще се проточат с години и хотела ще си остане !!!!! Колкото събориха „стената“ на Алепу.
Ще го съборят ,ама друг път
Нее за Вярване.Ама най вече и важното,вземахте Чувалите със Парички!!!
Какви курвички има из между днешните „демократчета“.За пари ще продадат и майка си.
НемоЗе да бИде!!!
Всичко в коритото/дерето/ да се събори и да се върне на природата заграбеното от мафията!
Ти да видиш!
О така ли.Ти да видиш, как е работил досега…
Това да не е палатка, че от отдел незаконно строителство, какъвто във има всяка община, не са го забелязали и не са го санкционирали. И как е включен към ВиК мрежата и е електрифициран без Акт за въвеждане в експлоатация, какъвто задължително се изисква?
И отново за наша сметка
Съборен добре , но ако с това приключи случая – да ви @ба,,държавата“!?
Да бъдат съдени и тези ,които е трябвало да си отворят очите щом е започнал строежа.Те не са ли знаели че документи липсват Ами след толкова години се сетиха. Кои са отговорни служби и за какво ги отглеждане на хранилки?Само вземат заплати и пълнят гушите
А кой разреши да се построи?????
Не е сигурно!
Досега някой хора лапаха като Шарани и не виждаха!
Кога го строяха къде бяхте
Много рано го видяха, откак издавиха хората.Кой ще бъде
осъден по веригата затворили си очите и взели подкупите?
Никой.
Тодор Орашъков ,е как никой,общината е разрешила всички строежи!
Сега ли го установиха?????
Намериха една изкупителна жертвичка и останалите безобразия ще се заметат под чергата!
Ша останат неГрите без хотел , не на разиЗма. 😂😂😂
А как е авата при онзи с водопада ,а ? 🤣
Или там не се пипа .
Излиза, че това е незаконно строителство и с незаконен собственик….
А строежа на една подпорна стена по южното Черноморие която после стана незаконен хотел какво ще правят Или чакат нови бедствия да станат и там
А когато се строеше къде бяхте
Shenol Chaushev как къде лапаха кеша
Shenol Chaushev Там .😂
Shenol Chaushev Сигурно има снимки.
Колкото събориха подпорния хотел.
И само тоя ли хотел?
Хотела е много хубав идеално местоположение в гората
Искам да го видя.
Maria Andreeva има в интернет на booking
Досега невидим ли беше?
Хумор и сатира!
Ти коя си да те питат някоя пръдня от яхъра.
Собственикът да го събори за негова сметка! Когато го е строил не ни е питал!