          Правосъдие

          Хотел „Негреско“ в Елените ще бъде съборен заради липсващи строителни документи

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Държавата ще премахне хотела „Негреско“ в курорта Елените, след като беше установено, че той е изграден върху коритото на река без необходимите строителни книжа.

          Това съобщи пред БНТ началникът на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) инж. Лиляна Петрова, като уточни, че разрешението за строеж на хотела е издадено през 2007 г. и въведен в експлоатация от Община Несебър.

          „След разпоредената проверка от министъра на регионалното развитие и благоустройството, РДНСК – Бургас извършиха незабавна проверка по документи и в Община Несебър. Установи се, че за покритието на реката, т.нар. корекция на река и за аквапарка липсват строителни книжа,“ поясни Петрова.

          По думите ѝ ще бъдат изготвени актове за премахване на незаконната корекция на реката, а строежът ще бъде докладван и на прокуратурата.

          „След като е върху реката, има пропуски. Поради тази причина ще бъде сигнализирана и прокуратурата за този строеж, за този хотел,“ подчерта началникът на ДНСК.

          От дирекцията уточниха, че предстои обстойно разглеждане на строителните документи, след което ще започне официалната процедура по премахване на обекта.

          „Процедурата изисква съставяне на констативен акт, обявяването на този акт, издаване на заповед. Самата заповед подлежи на съдебен контрол. И след като влезе в сила, ще започнат действия по премахване,“ допълни инж. Петрова.

          Хотелът „Негреско“ от години предизвиква обществено недоволство, след като стана ясно, че е построен върху коритото на река и част от природен воден поток в курорта Елените.

          39 КОМЕНТАРА

          1. Няма нищо да се събори,ще почнат едни дела които ще се проточат с години и хотела ще си остане !!!!! Колкото събориха „стената“ на Алепу.

          6. Всичко в коритото/дерето/ да се събори и да се върне на природата заграбеното от мафията!

          9. Това да не е палатка, че от отдел незаконно строителство, какъвто във има всяка община, не са го забелязали и не са го санкционирали. И как е включен към ВиК мрежата и е електрифициран без Акт за въвеждане в експлоатация, какъвто задължително се изисква?

          12. Да бъдат съдени и тези ,които е трябвало да си отворят очите щом е започнал строежа.Те не са ли знаели че документи липсват Ами след толкова години се сетиха. Кои са отговорни служби и за какво ги отглеждане на хранилки?Само вземат заплати и пълнят гушите

          17. Много рано го видяха, откак издавиха хората.Кой ще бъде
            осъден по веригата затворили си очите и взели подкупите?
            Никой.

          19. Намериха една изкупителна жертвичка и останалите безобразия ще се заметат под чергата!

          23. А строежа на една подпорна стена по южното Черноморие която после стана незаконен хотел какво ще правят Или чакат нови бедствия да станат и там

