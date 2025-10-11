НА ЖИВО
          Христо Янев за младите играчи: Чисто физически отстъпват на мъжкия футбол, но те са бъдещето на ЦСКА

          Наставникът на "червените" говори след победата над Септември в контрола,

          Снимка: БГНЕС
          Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира положението с Мохамед Брахими след контролата срещу Септември София.

          Офанзивният футболист на „червените“ беше сменен, след като влезе от пейката при равенството с Локомотив София, но днес вкара един и бе замесен в други два от головете на ЦСКА при разгрома над септемврийци с 4:0 на Панчарево.

          „Смяната не беше толкова против него, колкото да постигнем добър резултат. Днес много се стара и мога да го похваля за отношението му към отбора“ – коментира Янев представянето на Брахими.

          „Отношението на отбора – подходихме сериозно. Най-важното е, че завършихме атаките с голове. Трябва да се възползваме от футболистите, които имаме, и качествата, които притежават. Имах възможност да тренираме и работим доста интензивно с младите футболисти. Чисто физически отстъпват на мъжкия футбол, но те са бъдещето на ЦСКА и трябва да им обръщаме внимание. Те трябва да се възползват от пътя, който им се предлага и да дават всичко от себе си“ – завърши наставникът на ЦСКА. 

