Исландия загуби от Украйна в истинско шоу с цели 8 гола

Украйна извоюва зрелищна победа с 5:3 като гост на Исландия в мач от третия кръг на световните квалификации в група „D“. Срещата предложи истински футболен спектакъл с осем попадения, обрати и драма до последния съдийски сигнал.

Руслан Малиновский бе героят за украинците с два гола, а останалите попадения за гостите реализираха Олексий Гуцуляк, Иван Калюжний и Олег Очеретко. За исландците точни бяха Микаел Елертсон и Алберт Гудмундсон, който отбеляза на два пъти.

Още в 14-тата минута Украйна откри резултата чрез Малиновский, който засече от движение центриране на Миколенко. Домакините обаче отвърнаха с красиво попадение на Елертсон, който след самостоятелен рейд и удар от малък ъгъл изравни за 1:1.

В края на първата част „жълто-сините“ нанесоха два решителни удара. Първо Гуцуляк довърши разбъркване в наказателното поле, а секунди преди почивката Малиновски отне топката в центъра и сам завърши контраатака с мощен шут от дистанция направи резултата 1:3 в полза на гостите.

След почивката Исландия се върна в мача. Алберт Гудмундсон намали с глава в 59-тата минута, а в 75-тата отново той изравни след бърза комбинация в наказателното поле за 3:3.

Когато по всичко изглеждаше, че домакините ще измъкнат точка, Украйна показа характер и решителност. В 85-тата минута Калюжний вкара великолепен гол от воле от границата на наказателното поле, а само три минути по-късно Очеретко оформи крайното 5:3 с точен шут по земя.

С този успех Украйна събра 4 точки и излезе на второ място в групата, измествайки Исландия, която остава трета с 3 точки.