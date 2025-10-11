НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Спорт

          Исландия загуби от Украйна в истинско шоу с цели 8 гола

          Срещата предложи истински футболен спектакъл с осем попадения, обрати и драма до последния съдийски сигнал

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Украйна извоюва зрелищна победа с 5:3 като гост на Исландия в мач от третия кръг на световните квалификации в група „D“. Срещата предложи истински футболен спектакъл с осем попадения, обрати и драма до последния съдийски сигнал.

          Руслан Малиновский бе героят за украинците с два гола, а останалите попадения за гостите реализираха Олексий Гуцуляк, Иван Калюжний  и Олег Очеретко. За исландците точни бяха Микаел Елертсон  и Алберт Гудмундсон, който отбеляза на два пъти.

          Още в 14-тата минута Украйна откри резултата чрез Малиновский, който засече от движение центриране на Миколенко. Домакините обаче отвърнаха с красиво попадение на Елертсон, който след самостоятелен рейд и удар от малък ъгъл изравни за 1:1.

          В края на първата част „жълто-сините“ нанесоха два решителни удара. Първо Гуцуляк довърши разбъркване в наказателното поле, а секунди преди почивката Малиновски отне топката в центъра и сам завърши контраатака с мощен шут от дистанция направи резултата 1:3 в полза на гостите.

          След почивката Исландия се върна в мача. Алберт Гудмундсон намали с глава в 59-тата минута, а в 75-тата отново той изравни след бърза комбинация в наказателното поле за 3:3.

          Когато по всичко изглеждаше, че домакините ще измъкнат точка, Украйна показа характер и решителност. В 85-тата минута Калюжний вкара великолепен гол от воле от границата на наказателното поле, а само три минути по-късно Очеретко оформи крайното 5:3 с точен шут по земя.

          С този успех Украйна събра 4 точки и излезе на второ място в групата, измествайки Исландия, която остава трета с 3 точки.

